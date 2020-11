50 000 złotych za PlayStation 5? Kogoś chyba zdrowo pogrzało

PlayStation 5 jest zdecydowanie bardziej wyczekiwaną przez Polaków konsolą niż Xbox Series X. Pewnie słyszeliście o tym, jak cudownym wynalazkiem jest Xbox Game Pass, o ile ładniejsze są nowe Xboksy – ale kiedy przychodzi co do czego, więcej graczy i tak interesuje się PlayStation 5. To nie jest moje zdanie, ale choćby porównanie wyświetleń materiałów, które przygotowujemy o sprzętach nowej generacji. Zainteresowanie nową konsolą Sony jest dużo większe i co do tego nie mam żadnych wątpliwości.

Na pewno słyszeliście o tym, że generalnie nie było problemów z dostępnością Xbox Series X/S, a czeka nas problem z dostępnością PlayStation 5. Popularny sklep X-kom już jasno zapowiedział, że nie dostanie konsol na premierę i tak naprawdę nie będzie ich miał – współczuję wszystkim, którzy zrobili tam zamówienia przedpremierowe. Jednocześnie chociażby Media Markt uspokajał w swoich kanałach social media wszystkich, którzy chcą odebrać swoje zamówienia w dzień premiery. No może nie wszystkich, bo zdecydowanie większe szanse mają osoby, które opłaciły już konsole. Generalnie jednak na całym świecie mówi się, że chętnych na PS5 jest więcej niż sprzętu i część osób będzie musiała obejść się smakiem. Z jednej strony jest to wina producenta, który nie był w stanie wyprodukować odpowiednio dużej puli urządzeń, z drugiej ogromnego zainteresowania konsolą. Nikogo nie usprawiedliwiam, ale mamy bardzo ciężki okres i raczej nie spodziewałem się, że będzie inaczej.

Ale spokojnie, wciąż możecie kupić PlayStation 5 i zagrać już w dzień premiery, o ile macie wolne…50 001 złotych.

Nie, nie pomyliłem się o jedno zero. Ktoś naprawdę wystawił w serwisie Allegro PS5 za takie pieniądze. Kolejna aukcja też jest niezła – 15 tysięcy złotych. Co ciekawe, są to licytacje, więc jakimś cudem kwota ta może się jeszcze zwiększyć. Zerkając na obie aukcje można zauważyć, że to ten sam sprzedający, który dodatkowo obiecuje wysyłkę 19 listopada (dzień premiery), choć konsoli jeszcze fizycznie nie ma. Bo nikt poza dziennikarzami i sklepami (w drugim przypadku strzelam) nie ma jeszcze dostępu do konsol – no chyba, że kupił je w USA i zamierza sprowadzić do Polski na 19 listopada.