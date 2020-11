Recenzja PlayStation 5. W wielkiej konstrukcji drzemie cisza i szybkość

Jak działają pastgenowe akcesoria? Podpiąłem do konsoli swój Sony Platinum Wireless Headset z donglem USB i działał bez problemu, ale w przeciwieństwie do PS4 nie uruchamiał się system dźwięku przestrzennego. Wydaje się być wyłączony, ale doskonale to rozumiem. PS5 ma niejako wbudowany dźwięk przestrzenny, który zadziała na wszystkich słuchawkach. Jak wrażenia? Bardzo dobre, ale póki co nie zauważyłem by było to coś, co jakoś drastycznie różni się właśnie od dźwięku 3D w tych konkretnych słuchawkach, więc po prostu byłem do tej przestrzeni już przyzwyczajony. Ale zmiana jak najbardziej na plus, w strzelankach naprawdę takie rozwiązanie pomaga nie tylko zlokalizować wroga, ale daje również super odczucia. Jestem jednak więcej niż pewien, że z czasem dźwięk przestrzenny w PS5 rozwinie skrzydła, żadna z aktualnych gier nie obsługuje bowiem Tempest Engine, a to właśnie on ma dawać te obiecywane, niesamowite wrażenia dźwiękowe na konsoli Sony.

Wracając jednak do wyglądu – o tym, że PS5 niespecjalnie pasuje mi na szafce z konsolami już wiecie, choć to zawsze indywidualna kwestia. Czy konsola wizualnie mi się podoba? To też indywidualna kwestia, ale jednak po tygodniu mniej niż na początku i mniej niż na renderach. Jest jednak za bardzo fikuśna, design PlayStation 4 bardziej przypadł mi do gustu. Wspomnę jeszcze o tym, że PS5 informuje o swoim stanie podświetleniem na różne kolory, białym niebieskim i pomarańczowym – ten ostatni jak się domyślacie symbolizuje konsolę w stanie spoczynku, biały natomiast że urządzenie jest włączone i działa, niebieski pojawia się podczas uruchamiania sprzętu.