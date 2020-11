Uszkodzona partia PS5? Polskie sklepy odwołują zamówienia przedpremierowe

O tym, że zakup PlayStation 5 nie będzie łatwy wiadomo było od kilku dobrych miesięcy. Kto nie miał zamówienia przedpremierowego, ten w dniu premiery (a prawdopodobnie też kilka tygodni później) raczej nie ma co liczyć na zakup nowej konsoli Sony. Okazuje się jednak, że nawet pre-ordery dla wielu mogą okazać się niewystarczające. Jak kilkadziesiąt minut temu napisał na Twitterze Patryk Fejfer, konsultant sieci x-kom poinformował go telefonicznie o problemach z dostępnością konsoli ze względu wadę fabryczną partii konsol. Wspomina on też, że (podobno) Media Markt wysyła użytkownikom informację z anulowaniem zamówień na konsolę nowej generacji Sony. Jest to jednak wyraźnie sprzeczne z ich wczorajszym ogłoszeniem.

Huh, to się robi ciekawe.@xkom_pl zadzwonił z informacją, że partia PS5 nie przyjdzie w terminie… ze względu na wadę fabryczną (wadliwa płyta główna). Co najlepsze – problem ponoć dotyczy całego rzutu na Polskę. MM rzekomo wysyła informacje o anulowaniu preorderów. Kurde. — Patryk Fejfer (@PatrykFejfer) November 7, 2020

Wiadomość to… przerażająco smutna — jedni w odpowiedziach na wpis Patryka poddają wątpliwości takie tłumaczenie, inni też wspominają, że dzwonili do nich konsultanci z taką samą wiadomością.

Ze mną również kontaktował się wasz konsultant, wspomniał o braku konsoli na premierę, ze wględu na usterkę płyty głównej. — Mateusz Pędzich (@matek1902) November 7, 2020

Zbieranie dużo większej ilości zamówień przedpremierowych nie jest do końca nową praktyką, zawsze istnieje szansa, że sklep przeszacował swoje możliwości. Trudno tutaj cokolwiek wyrokować: polski oddział PlayStation nie zabrał jeszcze głosu w temacie. Ale jako, że jesteśmy jedną z tych redakcji które miały problemy z PlayStation 5 — jestem skłonny uwierzyć w tłumaczenie, z którego korzystają. Paweł miał problemy, które pojawiały się zawsze po wyłączaniu konsoli — i mimo różnych kombinacji, nie udało się z nimi uporać. Lekarstwem okazała się… wymiana konsoli na nowy egzemplarz. Poprosiliśmy już PlayStation Polska o komentarz, ale biorąc pod uwagę wieczorne godziny i dodatkowo, weekend — możliwe, że przyjdzie nam na nią chwilę zaczekać. Kiedy ją tylko otrzymamy, wpis zostanie zaktualizowany.