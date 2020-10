Nieco mniej imponującym bajerem, który już wcześniej widziałem było wykorzystanie mikrofonu – do dmuchania. Tak, musiałem dmuchać w pada żeby uruchomić specjalny wiatraczek. Wrażenia to na mnie nie zrobiło, szczególnie że na przykład nie do końca chciało odczytywać dmuchanie mojego syna (z moim nie było problemu), ale za to w jego przypadku działało…mówienie do mikrofonu. Tak czy inaczej, fajny bajer, szczególnie w połączeniu ze znanymi już dźwiękami wydobywającymi się z głośnika wbudowanego w pada. Jest też obecny w DualShock 4 czujnik ruchu, w grze wykorzystany do odchylania robota przed skokiem w stroju sprężynowym.

I…to tyle, przynajmniej teraz. Niestety przedpremierowe testy związane są z obostrzeniami, nie o wszystkim mogę więc jeszcze opowiedzieć. Ale spodziewajcie się większego materiału o DualSense na łamach Antyweb już niedługo. Jak sami jednak widzicie, na razie pad zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Takich zmian i nowości oczekuję po nowej generacji, bo usprawnione i w sumie zupełnie inne wibracje w DualSense mogą być równie mocnym argumentem za zakupem PlayStation 5 jak dysk SSD czy mocniejsze podzespoły konsoli.

Wracając jednak do samej gry, czy w zasadzie jednego z rozdziałów – bo tylko o nim mogę opowiedzieć. Przygody Astro tracą trochę na przejściu z wirtualnej rzeczywistości na „płaski” ekran, ale to wciąż świetnie zrealizowana, bardzo ładna (fajny styl graficzny) platformówka z ciekawymi pomysłami. Nie jest to może Mario od Nintendo, ale wciąga, daje sporo frajdy, ma umiarkowany poziom trudności i przyjemny humor. Fajny tytuł darmowy na start konsoli, szczególnie jeśli macie w domu dzieciaki i nie bardzo wiecie co im na tym sprzęcie pokazać. Będą z Astro’s Playroom zadowoleni.