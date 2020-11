Jesteśmy jeszcze cały czas przed polską premierą PlayStation 5, jednak z uwagi na pojawienie się konsol w amerykańskich sklepach – Sony postanowiło na początku tygodnia przeprowadzić prace oraz aktualizację usługi sieciowej na testowych modelach PS5. W związku z tym przez niecałe dwa dni nie mogłem grać na konsoli i powróciłem do swojego PlayStation 4 Pro – ostatnio gram codziennie wieczorem ze znajomymi z kilka sieciowych tytułów, co w trakcie testów PS5 robiłem właśnie na nowej konsoli Sony. Dodam, że choć ani Apex Legends, ani Call of Duty: Warzone nie są jeszcze zoptymalizowane pod nowy sprzęt, to obie gry działają na PS5 zauważalnie lepiej niż na PS4 Pro. W jaki sposób? Oczywiście szybsze czasy ładowania, ale i większa płynność – co najlepiej widać w battle royale od EA.

Powrót na PS4 Pro po dwóch tygodniach z PS5 to był koszmar

Nie wiem na ile zachowanie i działanie PlayStation 4 Pro zależne jest od wieku konsoli (to premierowa sztuka), ale ostatnie miesiące nie należały do najprzyjemniejszych. Kiedy uruchamiam jakąś bardziej wymagającą grę i w trakcie zabawy chcę na chwilę przejść do menu konsoli, to przeokrutnie laguje i problematyczne jest nawet wejście do ustawień imprezy. Przyzwyczaiłem się jednak do tego tak samo, jak do trybu helikoptera, który PS4 Pro uruchamia częściej niż powinno. I te dwa elementy najbardziej mi dokuczały.

Wspominałem o tym, że PlayStation 5 jest bardzo cichą konsolą i nie udało mi się jej jeszcze obciążyć na tyle mocno, by usłyszeć głośną pracę wiatraków czy zagrzać sam sprzęt. Dodatkowo menu konsoli i sklep działa rewelacyjnie niezależnie od tego czy jest uruchomiona gra, czy nic nie jest włączone. Ta różnica po powrocie do PS4 Pro dała mi się we znaki bardzo mocno – do tego stopnia, że chcąc wrzucić screena na Twittera (z poziomu konsoli) zwyczajnie odpuściłem, bo sprzęt wydawał się wręcz zawieszać. To samo jeśli chodzi o kulturę pracy – kilka razy PS4 Pro weszło na tak wysokie obroty, że aż znajomi na imprezie (wewnętrzny czat PSN) pytali, czy aby przypadkiem nie włączyłem odkurzacza. Ale jednak nie to było najgorsze…

Apex Legends działał jakby chciał, a nie mógł. Naprawdę – po kilku wieczorach z tym battle royale uruchomionym na PS5 nie zauważyłem ani jednego spadku prędkości rozgrywki i 60 fps-ów wydawało się stałe. Ten sam fragment mapy, podobna intensywna sytuacja i pojawiało się klatkowanie, na tle irytujące, że ciężko było dobrze wycelować w przeciwnika. Identycznie w Warzone gdzie na dużej otwartej przestrzeni o 60 fps-ach z PS5 nie było mowy – a uwierzcie mi, zdecydowanie lepsze jest stałe 30 fps niż szarpane 60, gdzie nie można dobrze wyczuć celownika, który w różnych momentach zachowuje się inaczej.

Nie bez znaczenia jest również czas ładowania gry z dysku SSD – uruchomienie Apex Legends na PS5 trwa dosłownie moment, co jest bardzo ważne kiedy gra w trybie rankingowym wyrzuca bez powodu z meczu i trzeba do niego wrócić by nie dostać kary. Na PlayStation 5 trwało to chwilę, na PS4 Pro musiałem uzbroić się w cierpliwości i liczyć na to, że podczas ponownego dołączania nikt mnie nie zabije. A niestety Apex Legends wciąż miewa takie bugi i zmiana konsoli niewiele tu pomogła.