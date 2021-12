5 najciekawszych patentów Apple na koniec roku. Z ponad 50 przyznanych

1. Pilot do Apple TV z touch ID

Apple TV to jedno z tych urządzeń, o którym w ostatnim czasie myślę coraz częściej. W ekosystemie Apple pracuję od lat, z Apple TV+ i Apple Music korzystam nieco krócej, ale intensywnie. Posiadając telewizor z Android TV, który nie doczekał się jeszcze wsparcia aplikacji multimedialnych Apple, przystawka Apple TV wydaje się dobrym rozwiązaniem. Jest jednak pewien problem - minimalistyczny pilot, który nie sprawdzi się w każdej sytuacji. Aplikacja VOD Apple pozwala na kupowanie filmów i seriali, lecz każdorazowo, na telewizorze, trzeba wpisywać hasło. Apple być może pracuje nad rozwiązaniem, które ten problem rozwiąże. Pilot do Apple TV w przyszłości może być wyposażony w Touch ID, który pozwoli na błyskawiczne logowanie się do aplikacji i realizowanie płatności, bez konieczności sięgania po smartfon czy inne urządzenie Apple służące do autoryzacji płatności. Pilot ma być na tyle uniwersalny, że może znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach - np. do zarządzania inteligentnym domem.

2. Modularne obudowy do iPadów (i zapewne iPhone'ów)

Apple obecnie oferuje dziesiątki akcesoriów do swoich sprzętów - zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. Etui z klawiaturą do iPada Pro wydaje się niezbędne, jednak nie każdy go potrzebuje. W wielu przypadkach wystarczy nakładka Smart Cover lub etui Smart Folio z magnesami, które pozwala na składanie go uzyskując podstawkę do czytania, oglądania, pisania lub rozmawiania przez FaceTime. Apple opatentowało nowy model etui, który składa się z modularnych, strukturalnych elementów z magnesami pozwalającymi na zmianę kształtu całego akcesorium - nie tylko jego złożenie. Różne formy pozwalają uzyskać dodatkowe zastosowania, w zależności od zapotrzebowania.

3. Prywatność w specjalnych okularach

Choć patent ten został opublikowany w zeszłym miesiącu, warto o nim wspomnieć. Apple na każdym kroku przypomina nam, że chce dbać o nasze bezpieczeństwo i prywatność przechowywanych na urządzeniach danych. Jednak to bezpieczeństwo kończy się w momencie, gdy ktoś zagląda nam np. przez ramie. Widać to doskonale w komunikacji miejskiej, gdzie wpatrzone w ekrany smartfonów osoby nie zwracają uwagi na to, czy ktoś nie podgląda - a zdarza się to często. Patent dotyczy specjalnych mechanizmów pozwalających na wyświetlanie część informacji na iPhonie, które są widoczne wyłącznie przez specjalne okulary korekcyjne. Czy ma to związek z okularami Apple z AR, które, według ostatnich plotek, mają w końcu pojawić się w sprzedaży w przyszłym roku? Połączenie iPhone'a z nowym gadżetem firmy może zwiększyć naszą prywatność - także w miejscach publicznych.

4. Stojak na zegarki Apple Watch w sklepach stacjonarnych Apple Store

Choć ten patent w żaden sposób nie przełoży się na nowe produkty Apple, tak może nieco utrudnić życie innym. Nie trudno dostrzec, że wiele chińskich firm wzoruje się na amerykańskim gigancie technologicznym. I nie chodzi mi tu wyłącznie o wzornictwo, które często jest kopiowane. Sklepy Apple Store to zaprojektowane z najwyższą starannością miejsca oferujące raczej niespotykane nigdzie indziej doświadczenia zakupowe. To jak Apple aranżuje swoje sklepy, adaptowane jest przez innych. Nie tylko wystrój, ale sposób eksponowania produktów. Nie dziwi więc fakt, że Amerykanie patentują nawet stojaki wystawowe przeznaczone dla zegarków Apple Watch.

5. Pro Display XDR

Apple opatentowało też wygląd swojego monitora Pro Display XDR. 32-calowy wyświetlacz ze szkłem nanostrukturalnym (dostępny jest też wariant ze szkłem standardowym) w sklepach pojawił się w 2019 r. Fakt, że Apple zdecydowało się na jego opatentowanie sugerować może, że jego nieunikniony następca, może być sprzedawany w tej samej formie. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Apple pracuje nad nowymi monitorami - bardziej budżetowymi, wzorowanymi na odświeżonym komputerze iMac oraz nowej odsłonie profesjonalnego Pro Display XDR, który do sprzedaży może trafić w przyszłym roku.

Apple lubi patentować różne swoje pomysły. Wystarczy przypomnieć elastyczne ekrany, które Apple opatentowało w 2018 r., a w 2012 r. kształt iPada. Patenty, a konkretnie ich naruszanie, to również dobry sposób na biznes dla różnych firm. Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że Apple musi zapłacić firmie Plaintiff Optis Wireless Technology 300 milionów dolarów za naruszenie praw własności dotyczących technologii 4G/LTE.