Następca drogiego Apple Pro Display XDR i nowe monitory w przyszłym roku

Apple Pro Display XDR ze szkłem nanostrukturalnym kosztuje w polskim sklepie Apple 27999 zł. Czy to dużo? Zależy, kto z niego będzie korzystał. Monitory referencyjne potrafią kosztować dużo więcej. I choć na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wiele się mówiło, że za monitorem stoi więcej marketingu, patrząc na możliwości i fakt, że dla profesjonalnych grafików czy filmowców inwestycja zwrócić się może po kilkunastu lub kilku zleceniach, jego wysoka cena wcale taka duża może nie być. Jeszcze raz podkreślę: wszystko zależy od tego, kto z niego korzysta i czy jest w stanie usprawiedliwić ten zakup. Potrafię sobie wyobrazić, że tak. Dla części osób będzie to dobry zakup, który zaspokoi ich oczekiwania. Inni, w tym ja, będą szukać dużo tańszych rozwiązań, które zdadzą egzamin.

Nowe monitory zewnętrzne Apple. Coraz więcej informacji

Trzeba pamiętać, że Pro Display XDR jest dla profesjonalistów, nie ludzi, którzy szukają dodatkowego monitora do pracy biurowej. Tu sprawdzą się dużo tańsze rozwiązania. Jednak Apple w swojej ofercie tego typu sprzętu już nie oferuje. To ma zmienić się w najbliższej przyszłości - pod warunkiem, że zaufamy najnowszym przeciekom, raportom zagranicznych firm i przewidywaniom Marka Gurmana. A ten, w swoim cyklicznym newsletterze Power ON, stoi na stanowisku, że mniejsze i tańsze monitory od Apple to kwestia czasu i bardzo dobry pomysł. Na rynku mają pojawić się dwa nowe modele monitorów zewnętrznych sygnowanych logo nadgryzionego jabłka.

Apple Pro Display XDR

24 i 27 calowe monitory mają różnić się wyglądem i wykorzystywanymi w nich technologiami. Mniejszy, o rozdzielczości 4480 x 2520 pikseli oferować będzie maksymalną jasność na poziomie 500 nitów. Do tego wsparcie True Tone, szeroka gama kolorów oraz wyświetlanie ponad miliarda kolorów. Niestety w tym modelu zabraknie wyświetlacza mini-LED oraz technologii ProMotion. 120 Hz i ekran mini-LED mają być zarezerowane dla 27-calowego monitora. A ten ma być wzorowany na nowych komputerach iMac 27 cali, które w sprzedaży miałyby pojawić się również w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że przy okazji premiery odświeżonych, 24-calowych iMaców, Apple nie pokazało większego modelu, który nadal zamknięty jest w starej obudowie z ekranem i dużymi ramkami.

24, 27 i 32 cale. Nowe monitory Apple na horyzoncie

Jednak to nie koniec. Kilka dni temu pojawiły się nowe informacje, z których wynika, że Apple od dłuższego czasu pracuje też nad następcą Pro Display XDR, który do sprzedaży trafił w 2019 r. 32-calowy monitor ma być wyposażony m.in. w autorski procesor wraz z układem Neural Engine. W jakim celu? Mówi się, że rozwiązanie to mogłoby nieco odciążyć podłączony komputer w wyświetlanie obrazu wysokiej rozdzielczości na zewnętrznym monitorze w częstotliwościach sięgających 120 Hz. O układzie znanym z iPhone'a 11, w kontekście monitorów Apple mówi się od kilku miesięcy.

Apple iMac 24 cale

Kiedy Apple miałoby zaprezentować swoje nowe monitory? Mówi się, że do sprzedaży mogłyby trafić najwcześniej w 2022 r. Przyszły rok zapowiada się naprawdę interesująco. iPhone SE 3, nowe iPady Air i odświeżony iPad Pro, komputery MacBook Air, 27-calowy iMac. Nie można też zapominać o iPhonie 14, który swoją premierę będzie miał we wrześniu 2022 r.