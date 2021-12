27-calowy iMac coraz bliżej. Kiedy premiera nowego komputera Apple?

27-calowy iMac powstaje - tu nie mam żadnej wątpliwości. 24-calowy model z układem M1 dostępny w kilku wersjach kolorystycznych trafi w gusta osób szukających domowego, stacjonarnego komputera, który nie jest kupowany z myślą o graniu. Sprawdzi się w pracy biurowej, wygodnym przeglądaniu treści w sieci, oglądaniu VOD i pracy kreatywnej. Apple w swojej ofercie posiada też 27-calowy wariant iMaca. Działający pod kontrolą procesora od Intela odstaje nieco wizualnie od swojego mniejszego brata. To, że Apple nie zaprezentowało odświeżonych obu modeli może być podyktowane m.in. problemami z dostępem do podzespołów i zmianą priorytetów. W międzyczasie otrzymaliśmy nowe MacBooki Pro. 14 i 16-calowe komputery z notchem, układami M1 Pro, M1 Max i ekranami Pro Display XDR z mini LED cieszą się sporą popularnością. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie na nich Apple skupia całą swoją uwagę.

27-calowy iMac coraz bliżej. Nowe informacje stoją w sprzeczności z dotychczasowymi przeciekami

Plotek i przecieków o 27-calowym iMacu w sieci nie brakuje. Pojawiają się one w miarę regularnie. Przeważnie w kontekście procesorów, które mogą się znaleźć w większym modelu. Ostatnio pisaliśmy o tym, że Apple może oferować w nim układ M1 Pro oraz M1 Max - w zależności od konfiguracji. Komputer miał być również wyposażony w 27-calowy ekran Pro Display XDR z mini LED z odświeżaniem 120 Hz. To okazuje się być mało prawdopodobne. Pod warunkiem, że założymy, że informacje pochodzące z linii produkcyjnych, są trafne. A te podają, że 27-calowy iMac będzie wyposażony w tradycyjny ekran LCD, jednak ma być jaśniejszy niż obecnie stosowany. To zaskakujące, tym bardziej, że jeszcze kilka dni temu informowaliśmy Was, że Apple szykuje się do wiosennej premiery tych komputerów, które będą wyposażone m.in. w ekrany mini-LED. Najświeższe informacje wskazują także, że 27-calowy iMac będzie dostępny w kilku wersjach kolorystycznych - podobnie jak mniejszy model.

Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne zapowiedzi. A tych powinniśmy się spodziewać wiosną 2022 r.