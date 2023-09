5 nowych funkcji w iPhonie 15. Premiera już za tydzień!

O telefonach wiemy już naprawdę wiele i choć nie wydają się one ekscytujące, Apple w tym roku przygotowało kilka zmian, które z pewnością ucieszą wielu. Poniżej znajdziecie 5 nowych funki/rozwiązań, które pojawią się w iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max (Ultra). Czekacie?

USB-C

Źródło: Depositphotos

Nie da się jednak ukryć, że jedną z największych "rewolucji" w tym roku będzie porzucenie złącza Lightning, z którego Apple korzystało w swoich urządzeniach mobilnych i akcesoriach od 11 lat. Port i przewód Lightning pojawił się wraz z premierą iPhone'a 5 w 2012 r. Od tamtego iPhone'y, iPaday, iPody, słuchawki AirPods, myszki Magic Mouse i gładziki Magic Touch, klawiatury Magic Keyboard, czy słuchawki AirPods wyposażone były w to właśnie złącze. W tym roku to się zmieni. Ze względu na wprowadzenie nowych przepisów przez Unię Europejską, które nakazują stosowanie wyłącznie jednego, ustandaryzowanego portu ładowania, jakim jest USB-C, Apple na zmianę zdecydować się ma w tym roku. I to nie tylko w kwestii samych iPhone'ów. Również inne akcesoria otrzymają ten port - w tym słuchawki AirPods. Amerykanie już jakiś czas temu zaczęli zmiany na tym polu. Lightning zniknął m.in. z iPadów, czy pilotów Apple TV.

Dynamiczna wyspa w każdym modelu

Według wszystkich dotychczasowych plotek i przecieków, wszystkie modele iPhone'a 15, także te podstawowe, nie będą posiadać klasycznego notcha (wcięcia na przednie aparaty). Zastąpi je dynamiczna wyspa (Dynamic Island), która w zeszłym roku zadebiutowała wraz z modelami iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Ruch ten sprawi, że na pierwszy rzut oka, każdy z tegorocznych iPhone'ów będzie wyglądał bardzo podobnie. Dynamiczna wyspa pozwala na sprawdzanie alertów i powiadomień oraz trwających czynności (takich jak odtwarzany utwór, działający minutnik, połączenie AirDrop oraz wskazówki z Map) - teraz z tych funkcji będą mogli korzystać wszyscy posiadacze nowych modeli.

Przycisk czynności

Wiele wskazuje na to, że modele iPhone 15 Pro otrzymają nowy przełącznik Dzwonek/Cisza - a konkretnie przycisk czynności znany z Apple Watch Ultra, który oprócz przełączania między dwoma trybami głośności, ma oferować znacznie więcej możliwości. Zdradza to beta nowego systemu iOS 17. W jej kodzie znaleziono wzmianki na temat akcji, jakie użytkownicy nowego modelu będą mogli przypisać do tego przycisku. A jest ich całkiem sporo - Dostępność, Skróty, Tryb cichy, Aparat, Latarka, Tryb skupienia, Lupa, Tłumacz, Notatki głosowe.

Tytanowa obudowa

W ostatnim czasie wiele się mówi na temat konstrukcji samych iPhone'ów. Zarówno od strony wizualnej, jak i tego, czego gołym okiem nie widać. Tegoroczne modele, a konkretnie z dopiskiem Pro, mają posiadać tytanową konstrukcję, co sprawi, że będą bardziej wytrzymalsze, ale także nieco lżejsze od swoich poprzedników posiadających obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej. Nowa obudowa to także nowe kolory - w tym roku do wyboru będzie kilka wariantów, w tym szary-tytanowy podkreślający nowe rozwiązania zastosowane w smartfonie.

Aparat peryskopowy

Tegoroczna oferta iPhone'ów ma być bardziej zróżnicowana. Wszystko za sprawą dodatkowych funkcji, które mają oferować najdroższe modele z serii Pro Max (lub Ultra - w zależności od tego, na jakie nazewnictwo zdecyduje się Apple). Do tej pory Pro i Pro Max nie różniły się pod względem funkcjonalności. To zmieni się w tym roku. Przede wszystkim za sprawą bardziej zaawansowanych aparatów umożliwiających robienie jeszcze lepszych, bardziej szczegółowych zdjęć i nagrań wideo w najwyższej jakości. Mowa jest m.in. o obiektywie peryskopowym. Ma on mieć 12 Mpix z przysłoną 2/8 i dzięki niemu będzie można uzyskać sześciokrotne przybliżenie. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się o bardziej wydajniejszym procesorze obrazu i nowych możliwościach, które w połączeniu z aparatami mają zostawiać konkurencję daleko w tyle. Jeśli tak się stanie, różnice między Pro, a jego większym bratem będą dużo bardziej widoczne niż większy ekran i pojemniejsza bateria.

Łatwiejsza naprawa

Apple słynie z tego, że nie lubi, gdy do ich sprzętu zaglądają nieautoryzowane serwisy i zwykli użytkownicy. iPhone'y znane są z tego, że nie są najbardziej przyjemnymi urządzeniami do naprawy. To podejście zmienia się z roku na rok - choć bardzo małymi krokami. Apple jakiś czas temu otworzyło Sklep Samoobsługowej Naprawy, gdzie można kupić najpotrzebniejsze elementy to naprawy uszkodzonego iPhone'a oraz sprzęt, który pomoże przejść przez ten proces nieco łatwiej. W tym roku wszystkie iPhone'y mają oferować rozwiązania pozwalające na łatwiejsze dostanie się do środka i wymianę najważniejszych elementów.

To tylko najciekawsze nowości jakie pojawią się w tegorocznych iPhone'ach 15 i 15 Pro. Flagowce Apple napędzane będą nowym procesorem A17 Bionic wspieranym nawet przez 8 GB pamięci RAM, która ma zapewnić m.in. jeszcze lepszą wielozadaniowość. Smartfony wspierać będą sieci Wi-Fi 6E oraz poprawią działanie technologii UWB (ultra wideband), która ułatwi komunikację z goglami rozszerzonej rzeczywistości Apple Pro Vision. Najnowsze plotki sugerują, że w tym roku Apple zdecyduje się na usunięcie slotu na karty SIM w iPhone'ach sprzedawanych poza Stanami Zjednoczonymi - mówi się, że kolejnym państwem może być Francja. Tam iPhone 15, iPhone 15 Pro dostępny będzie wyłącznie z obsługą eSIM. Wszystkiego dowiemy się już 12 września na specjalnej konferencji, na której Tim Cook oraz najważniejsi przedstawiciele Apple opowiadać będą o nowych modelach.