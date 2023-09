Apple za tydzień zapowie nowe AirPods Pro. Ale prawdopodobnie ich nie potrzebujecie

Z nieoficjalnych informacji wynika, że na przyszłotygodniowej konferencji Apple poza smartfonami iPhone 15, iPhone 15 Pro i zegarkami Apple Watch mielibyśmy doczekać się także jeszcze jednej zapowiedzi. W związku z wymogami rozmaitych jednostek administracyjnych na całym świecie, giganci muszą ujednolicić gniazdo ładowania. Nawet Apple zostaje zmuszone by porzucić Lightning na rzecz USB typu C. I najwyraźniej w tym roku gigant z Cupertino chciałby nieco bardziej ujednolicić swoją ofertą produktową w temacie ładowarek.

Słuchawki AirPods Pro naładujemy USB-C już w tym roku?

W ubiegłym roku doczekaliśmy się drugiej generacji słuchawek AirPods Pro. Konstrukcja pozostała z grubsza bez zmian, Apple co nieco tam udoskonaliło, ale... to byłoby na tyle. Nie zmienia to jednak faktu, że sprzęt ten pozostaje pierwszym wyborem dla wielu użytkowników produktów Apple — i w ogóle mnie to nie dziwi. Wygoda związana z parowaniem i przełączaniem między iPhonem, iPadem, Apple TV a komputerami firmy jest nie do powtórzenia nigdzie indziej.

Źródło: Depositphotos

Ubiegłoroczne etui do ładowania dorobiło się co prawda specjalnych wypustek by można było słuchawki łatwo przywiązać gdzie nam się żywnie podoba, ale portem ładowania dostępnym w urządzeniu był wciąż Lightning. Alternatywą było ładowanie indukcyjne, ale... to tyle. Jako użytkownik sprzętów Apple który w 99,9% przypadków nie korzysta z Lightning — bardzo doceniam potencjalną zmianę etui na takie, z portem USB typu C. I mam nadzieję, że to będzie pierwszy krok do wprowadzenia porządku w pozostałej części akcesoriów firmy. Bo na tę chwilę dla mnie wciąż wygodniejsze jest wykorzystywanie Trackpada pierwszej generacji zasilanego bateriami AAA, niż ładowanie Lightning.

Wierzę, że niewielu właścicieli AirPods 2. generacji zdecyduje się na przesiadkę ze względu na nowe etui — czy chociażby dokupienie nowego etui, jeżeli to będzie sprzedawane osobno. Ale ta zmiana bez wątpienia obejmie też kolejne modele!