iPhone 15: Apple oficjalnie zaprasza na premierę!

Rok 2023 jest dla Apple bardzo pracowity. Tegoroczna odsłona WWDC przyniosła nam zarówno zapowiedzi sprzętowe, jak i software'owe. Nowe komputery MacBook Air z 15-calowym ekranem, Mac Studio z układami M2 oraz Mac Pro to dopiero początek. Apple zdradziło pierwsze szczegóły związane z zupełnie nową kategorią produktów - goglami rozszerzonej rzeczywistości. Co prawda Apple Pro Vision do sprzedaży trafią dopiero w przyszłym roku, ale już teraz pierwsi deweloperzy mają szansę przyjrzeć się im z bliska i projektować swoje aplikacje i gry w taki sposób, by użytkownik miał możliwość korzystania z nich w zupełnie nowej rzeczywistości. Jednak przed nami najważniejsza premiera Apple w tym roku - iPhone 15. I już wiemy, że flagowiec z logo nadgryzionego jabłka zaprezentowany zostanie 12 września w ramach specjalnego wydarzenia wprost z Apple Park - siedziby Apple w Cupertino.

Wonderlust - Apple zaprasza na premierę iPhone'a 15

Apple w ostatnich latach przyzwyczaiło nas, że prezentacje, na których pokazywane są nowe sprzęty i aktualizacje dla systemów operacyjnych nie odbywają już na żywo ze sceny w podziemnej sali Steve Jobs Theater - i tak też będzie tym razem. 12 września o godzinie 19:00 czasu polskiego będziemy mogli oglądać transmisję nagranej wcześniej prezentacji, na której Tim Cook i inni pracownicy Apple zaprezentują cały katalog smartfonów iPhone 15. Możemy więc liczyć na iPhone'a 15 oraz jego większą wersję iPhone 15 Plus. Z całą pewnością pokazany będzie iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Ultra (lub Max - w zależności na którą nazwę postawiono).

Czy będzie coś więcej? Oczywiście! W czasie prezentacji pokazany zostanie Apple Watch Series 9 choć możliwe, że Apple przeskoczy od razu do edycji X - jak miało to miejsce w przypadku iPhone'ów (zamiast iPhone'a 9 mieliśmy iPhone'a X). Towarzyszyć mu będzie Apple Watch Ultra 2 oferujący jeszcze więcej rozwiązań dla najbardziej potrzebujących. Wiele też mówi się na temat iPadów, które w tym roku czeka odświeżenie - których konkretnie modeli? Cieżko stwierdzić. Ostatnie plotki na temat nowego iPada Pro wskazują jednak, że model ten otrzyma nową generację dopiero w przyszłym roku. Niewykluczone, że tabletom Apple poświęcone będzie inne wydarzenie, które może zostać zorganizowane w późniejszym terminie. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już za 2 tygodnie - 12 września.