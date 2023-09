Allegro wyprzedaje starsze iPhone - nawet 1,5 tys. zł taniej!

Do konferencji z premierą iPhone 15 pozostał już niespełna tydzień, to najlepszy moment do wyprzedania zapasów starszych modeli - tym bardziej, że tylko Apple wie, jak po zeszłorocznych podwyżkach podejdzie do cen starszych modeli iPhone.

Początek nowego miesiąca oznacza nic innego jak Allegro Days, czyli trzy dni pełne obniżek cenowych sięgających nawet do -40%. W ciągu ostatnich edycji platforma zaoferowała łącznie blisko 30 milionów okazyjnych ofert, dając tym samym kupującym dostęp do znakomitych promocji na ich ulubione produkty.

Na znaczne obniżki niektórych modeli iPhone zdecydowało się dziś Allegro w ramach promocji Allegro Days, nawet w porównaniu z aktulanymi cenami w popularnym elektromarkecie, a jak wiemy elektromarkety już dawno obniżyły ceny starszych iPhone. Porównywałem Wam to we wpisie - Nie kupujcie iPhone w sklepie Apple! Gigant doi polskich klientów na potęgę.



Sprawdziłem kilka modeli, i tak iPhone 12 4 GB/256 GB kupicie dziś w oficjalnym sklepie Allegro za 3 699,00 zł, cena za ten model w Media Expert to 4 119,00 zł.



Z kolei iPhone 12 4 GB/128 GB na Allegro kosztuje obecnie 2 999,00 zł, a w elektromarkecie 3 499,00 zł.



Jednak najwyższe obniżki są przy najdroższych modelach, dla przykładu za żółtego iPhone 14 Plus 6 GB/512 GB lub niebieskiego zapłacicie odpowiednio 5 699,00 zł lub 5 099,00 zł. Natomiast w Media Expert dostępne są one w cenach 6 569,66 zł lub 6 593,10 zł.

To nie wszystkie obniżki, jeśli chodzi o smartfony, łącznie znalazłem 260 ofert w ramach promocji Allegro Days, która potrwa od dziś przez dwa dni. Więc jeśli chcecie zaopatrzyć się jeszcze przed konferencją Apple w jakiś starszy model iPhone, to chyba najlepszy moment - nie sądzę aby Apple po premierze iPhone 15 zdecydowało się na takie obniżki w przypadku poprzedniego modelu. Same smartfony znajdziecie pod tym linkiem, a pozostałe promocje na stronie Allegro Days.

Źródło: Allegro.