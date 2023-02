Notch w produktach Apple zadebiutował w 2017 r. wraz z premierą iPhone'a X i szybko stał się pośmiewiskiem konkurencji. Szybko okazało się, że i ona zaczęła wykorzystywać podobne rozwiązania w swoich smartfonach. Dziś, niemal 6 lat później wcięcie w ekranie powoli odchodzi do lamusa i jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, tegoroczne odsłony iPhone'a 15 całkowicie go pożegnają.

iPhone 15 na nowych grafikach. Koniec notcha jest bliski

Informacji tych dostarcza 9to5Mac, który kilka dni temu udostępnił rendery iPhone'a 15 Pro. Powstały one na podstawie plików CAD, do których dotarła redakcja serwisu. Dziś udostępnia ona grafiki przedstawiające podstawowy model w całej okazałości. Widzimy na nich lekko odchudzoną konstrukcję oraz wygląd ekranu, który pozbawiony jest tradycyjnego notcha. Zamiast niego mamy "dynamiczną wyspę", która nie tylko maskuje aparaty przednie i czujniki Face ID, ale także służy jako miejsce na powiadomienia oraz dodatkowe informacje zwrotne pochodzące z aplikacji i systemu iOS. Podobnie jak w przypadku iPhone'a 15 Pro, podstawowa "piętnastka" będzie wyposażona w złącze USB-C, co zwiastuje pożegnanie się z portem Lightning. To efekt wprowadzonych przez Unię Europejską zmian, które wprowadzają konieczność stosowania jednego typu portu ładowania przewodowego. Obowiązek stosowania portu USB-C do ładowania urządzeń elektronicznych wejdzie w życie w 2024 r. Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o uniwersalnej ładowarce.

Jednak plotki o pozbawionym notcha podstawowym iPhonie 15 to nie wszystko, co pojawiło się w ostatnim czasie. Do sieci trafiły teraz informacje mówiące o tym, że Apple w tym roku zdecyduje się na nowe komponenty odpowiedzialne za działania ekranów OLED. Przestawienie procesu produkcji części podzespołów na 28 nm (obecnie to 40 nm) pozwoli na lepsze zarządzanie energią, co przełoży się na zwiększenie działania iPhone'a na jednym ładowaniu. Nowy sterownik ma trafić do wszystkich tegorocznych modeli iPhone'a 15.

iPhone 15 bez notcha. Jak będzie wyglądać przyszłość smartfonów Apple?

Jeśli informacje te się sprawdzą, potwierdzą się nasze wcześniejsze doniesienia, które mówiły, jak będzie wyglądał kalendarz wydawniczy iPhone'ów i dalsza ewolucja wcięć, wycięć i samych ekranów. W zeszłym roku pojawiły się informacje wskazujące, że iPhone z aparatami i Face ID pod ekranem trafi do sprzedaży dopiero w 2026 r. - pod warunkiem, że Apple poradzi sobie z problemami technologicznymi i znajdzie partnerów, którzy dostarczać będą odpowiednich komponentów do wyświetlaczy i aparatów.

Źródło: https://twitter.com/brandon_caleb25/status/1524104824840757249

Czy tak w rzeczywistości będzie wyglądała przyszłość? Powyższa grafika sprawdziła się w przypadku zeszłorocznych modeli - iPhone 14 posiadał tradycyjnego notcha, 14 Pro i Pro Max otrzymały "dynamiczną wyspę". Przecieki i rendery pokazujące tegoroczną odsłonę podstawowego modelu również wpisują się w ten kalendarz. Jeśli Apple utrzyma kierunek, to przy okazji premiery iPhone'a 18 Pro z flagowego smartfona Apple całkowicie zniknie notch - niewykluczone też, że stanie się to wcześniej, jednak nie oczekiwałbym tak daleko idących rewolucji w tym roku.