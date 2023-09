To niewiarygodne który iPhone sprzedaje się najlepiej. Też jesteście zaskoczeni?

Duże jest piękne. Użytkownicy kochają największe warianty smartfonów — i to właśnie one sprzedają się najlepiej.

Od lat wspominam, że jestem wielkim miłośnikiem małych smartfonów. iPhone Mini byłby moim pierwszym wyborem gdyby nie to... że po pierwsze: już nie produkują nowych modeli, a po drugie — nigdy nie doczekał się wariantu Pro. Od premiery iPhone 12 Mini sporo mówiło się o tym, że urządzenie — delikatnie mówiąc — nie jest hitem sprzedaży. Nie zmieniało to jednak faktu, że Apple zdecydowało się pójść za ciosem i kolejnego roku spróbować ponownie. No cóż, nie udało się, czego efektem jest odświeżona linia produktów, która "zwykłego" iPhone'a uczyniła większym.

Apple nigdy nie dzieli się oficjalnymi danymi sprzedaży poszczególnych modeli ich smartfonów. W podsumowaniach kolejnych kwartałów widzimy zawrotne sumy przy kolumnie "smartfony", ale to byłoby na tyle. O tym którym modelom iPhone'ów idzie dobrze, a którym niespecjalnie — dowiadujemy się z nieoficjalnych informacji. Podobnie sprawy mają się i tym razem. Najnowsze dane dotyczące sprzedaży poszczególnych modeli podchodzą od firmy Omdia Smartphone Model Market Tracker i jasno pokazują, że użytkownicy uwielbiają duże smartfony.

Największy i najdroższy iPhone ulubieńcem publiczności

W okresie od stycznia do czerwca iPhone 14 Pro Max Apple sprzedał się w liczbie 26,5 miliona sztuk - najwięcej spośród wszystkich modeli dowolnego producenta - w porównaniu z 21 milionami sztuk iPhone'a 14 Pro. Apple odpowiadało za wszystkie cztery najlepiej sprzedające się modele, przy czym iPhone 14 zajął trzecie miejsce z 16,5 miliona sztuk, a iPhone 13 sprzedał się w 15,5 miliona sztuk.

— czytamy w raporcie. Dane nie pozostawiają złudzeń: półka premium cieszy się największą popularnością — i to jestem w stanie zrozumieć i bez problemu wytłumaczyć. Wśród drogich smartfonów przewija się tak naprawdę tylko kilka modeli na krzyż — i to niezależnie od producenta. Dlatego też łatwiej im "załapać" się na takie listy, niż bardziej rozmytym premierom ze średniej półki — o tej najniższej nawet nie wspominając. Tam każdego roku premier jest tak wiele, a rynek jest tak rozdrobniony, że jakiś model musiałby stać się superhitem, by móc zawalczyć o miejsce na tej liście. Widać to dobrze nawet we wspomnianych statystykach, bo nawet spośród smartfonów z Androidem, udało się tam załapać wyłącznie telefonom z najwyższej półki.

Duże telefony uwielbiane przez publiczność. iPhone 15 Pro Max również ma być tym najpopularniejszym

Te największe modele smartfonów są takim pomostem między wygodnym smartfonem który znamy sprzed lat, a małym tabletem (które to również niegdyś były ogromnym hitem). Jako że każdego roku, regularnie, coraz więcej czasu spędzamy wpatrzeni w ekrany — najwyraźniej dla wielu użytkowników większa powierzchnia ekranu wydaje się być znacznie wygodniejszą. Sam wybieram tablet i komputer, ale przewidywania analityków i statystyki mówią jednoznacznie jakie produkty uwielbiają tłumy. W ostatnim ostatnim artykule Ming-Chi Kuo także przewiduje, że to właśnie iPhone 15 Pro Max będzie największym hitem z tegorocznego line-upu. To on ma być 35-40% dostaw, do których przygotowuje się Apple. Co więcej — Apple szacuje, że sprzedaż modelu 15 Pro Max będzie do końca roku nawet 10% wyższa, niż miało to miejsce z poprzednikiem...