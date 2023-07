Z obudowy iPhone zniknie ważny element. Co go zastąpi?

Często korzystacie z przełącznika dzwonka w swoich iPhone'ach? Czas się z nim pożegnać. W tegorocznym modelu iPhone 15 przełącznik ten zastąpiony będzie przyciskiem czynności. Co będzie oferował?

O iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max (lub Ultra) wiemy już naprawdę dużo. Apple w tym roku szykuje się na niemałą rewolucję. Z wszystkich modeli zniknie złącze Lightning, które zastąpione zostanie przez USB-C. Zniknie też tradycyjny notch, który zadebiutował wraz z iPhonem X. Zastąpi go Dynamiczna Wyspa, która pojawiła się w iPhone'ach 14 Pro i Pro Max w zeszłym roku. Firma chce zaskoczyć potencjalnych nabywców kilkoma rozwiązaniami, które mogą sporo namieszać w dotychczasowych sposobach korzystania ze smartfona z logo nadgryzionego jabłka. A wszystko przez pozbycie się jednego z klasycznych elementów umieszczonych na obudowie urządzenia.

Zapewne każdy z Was wie, że obecne iPhone'y wyposażone są w trzy fizyczne przyciski - jeden włącznik oraz dwa odpowiedzialne za zmianę głośności. Jest też przełącznik dzwonka, który pełni wyłącznie jedną funkcję - pozwala na przechodzenie między dwoma trybami - dzwonek > wyciszenie. To zmieni się w tym roku. Apple ma w planach pozbycie się tego przełącznika i zastąpienie go rozwiązaniem, które pojawiło się w Apple Watch Ultra.

Przycisk czynności w sprzętach Apple pojawił się wraz z zeszłoroczną premierą Apple Watch Ultra. Dodatkowy, pomarańczowy przycisk, pozwala sterować wieloma funkcjami. Jest programowalny, dlatego można go użyć m.in. do monitorowania treningu, oznaczania punktów trasy w aplikacji Kompas czy podczas nurkowania. Tak też ma być w przypadku iPhone'a 15. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że firma chce zmienić zewnętrzny wygląd iPhone'a zastępując przełącznik dzwonka przyciskiem dającym użytkownikowi dodatkowe możliwości i funkcje, które będzie można zaprogramować.

Przycisk czynności w iPhone 15. Zastąpi przełącznik dzwonka

Źródło: 9to5Mac

To, że w iPhonie 15 pojawi się przycisk czynności zdradza najnowsza wersja beta iOS 17. W jej kodzie znaleziono wzmianki na temat akcji, jakie użytkownicy nowego modelu będą mogli przypisać do tego przycisku. A jest ich całkiem sporo:

Dostępność

Skróty

Tryb cichy

Aparat

Latarka

Tryb skupienia

Lupa

Tłumacz

Notatki głosowe

Niektóre z tych funkcji będzie można jeszcze bardziej programować - w ramach dostępności użytkownicy będą mogli korzystać z dodatkowych narzędzi ułatwiających dostęp do najważniejszych funkcji telefonu, skróty pozwolą wykonywać niektóre akcje jeszcze szybciej, a tryb skupienia pozwoli przełączać się między przygotowanymi wcześniej trybami: pracy, jazdy, snu, itp.

Na ten moment nie wiadomo jednak w których modelach pojawi się przycisk czynności. Niewykluczone, że Apple zarezerwuje go dla wariantów Pro, a podstawowe zadowolić się będą musiały klasycznym przełącznikiem dzwonka. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już za nieco ponad miesiąc. Wrzesień to tradycyjnie miesiąc premier nowych iPhone'ów. Mimo pojawiających się plotek, że tegoroczne odsłony flagowych smartfonów Apple w sklepach pojawią się z opóźnieniem, nic nie stoi na przeszkodzie, by je pokazać światu tuż po wakacjach. Firma przyzwyczaiła nas, że nie wszystkie sprzęty pokazane na prezentacjach pojawiają się w sprzedaży kilka/kilkanaście dni później. Jak będzie tym razem? Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną konferencję, którą z pewnością będziemy relacjonować!