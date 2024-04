2024 Audi Q7 50 TDI: diesel z Mild Hybrid to najlepsze rozwiązanie do dużego SUV-a. Test

Na 2024 rok Audi Q7 zostało odświeżone. Mówimy o raczej symbolicznych zmianach, które pojawiły się w podobnie „liftowanym” Audi Q8 w zeszłym roku. Nowy wzór przednich i tylnych reflektorów (te drugie mogą być OLED-owe, można dopasować wzór świateł mijania), zmieniona wizualizacja działania systemów asystujących kierowcę oraz zwiększona funkcjonalność i konfigurowalność systemu inforozrywki.





Zaznaczyć też trzeba, że jest to realnie drugi „lift” Audi Q7 (4M) wydanego w… 2015 roku. Pierwszy lift został wprowadzony końcem 2019 roku i to właśnie wówczas pojawiła się technika MIld Hybrid, a także reflektory HD Matrix LED z elementem laserowym. Zacznijmy od tego pierwszego.

Diesel V6 z Mild Hybrid to oszczędne źródło napędu dla Audi Q7

W teorii ta sama specyfikacja, ale w praktyce 3-litrowy diesel V6 o mocy 286 KM (oznaczenie 50 TDI) jest nieco oszczędniejszy względem tego, co testowałem w 2019 roku. System Mild Hybrid także działa w szerszym zakresie – pozwala na dłuższą jazdę z wyłączonym silnikiem, a także sprytniej reaguje na sytuację na drodze. A zaznaczyć trzeba, że wyłącza się dosyć chętnie gdy tylko zdejmiemy nogę z gazu w trasie, a nawet w mieście, co zresztą doskonale widać na zamieszczonym niżej filmie:

W korzystnych sytuacjach udało mi się pokonać Audi Q7 50 TDI MHEV nawet 3 km mając kompletnie wyłączony silnik spalinowy, a czas jednorazowego wyłączenia silnika przekraczał nawet 1,5 minuty! To zdecydowanie poprawia efektywność paliwową podczas mniej równej jazdy w trasie. „Mniej równej” w rozumieniu: tam, gdzie nie ma możliwości jechać cały czas na tempomacie ze stałą prędkością. Efekt?

Przy 90 km/h Audi Q7 50 TDI potrzebował zaledwie 5,2 l/100 km, 6,9 przy 120 km/h oraz 8,7 l/100 km przy 140 km/h. To naprawdę dobre wyniki jak na tej wielkości SUV-a z miejscem na opcjonalny trzeci rząd siedzeń.

W mieście Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic 210 kW potrzebowało nieco ponad 8 l/100 km i tutaj w mojej ocenie nieco na niekorzyść oszczędnej jazdy zmieniło się oprogramowanie 8-stopniowej skrzyni biegów, która dłużej utrzymuje silnik spalinowy na stosunkowo wysokich obrotach. Nic się jednak nie zmienia gdy jeździmy, normalnie czy nawet dosyć dynamicznie tym samochodem.

Dynamika Audi Q7 z tym silnikiem – 50 TDI oznacza 210 kW (286 KM) mocy – jest w zupełności wystarczająca do nawet bardzo sprawnego poruszania się po mieście jak i poza nim:

Najważniejszą sprawą jest stosunkowo krótki czas zwłoki na głębsze wciśnięcie pedału przyspieszenia. Zaznaczyć też należy, że oczekując większej dynamiki wystarczy przełączyć skrzynię biegów w tryb sportowy (wystarczy pociągnąć jej lewarek w tył), by cały układ napędowy reagował znacznie żwawiej.

I tutaj właśnie kryje się cała magia tego silnika diesla. Choć ma on mniej mocy niż wersja benzynowa 55 TFSI (340 KM), i co oczywiste: gorzej przyspiesza przy użyciu maksimum możliwości, to w codziennym użytkowaniu sprawniej jeździ się właśnie 50 TDI, co zresztą mieliśmy okazję sprawdzić także w bliźniaczym Volkswagenie Touaregu – ma on te same jednostki napędowe.

Wielka szkoda, że w wyższej wersji silnikowej – Audi SQ7 – nie napędza już świetny diesel V8 o mocy 435 KM, a co prawda mocniejsze V8 TFSI (507 KM), ale jednak wyraźnie bardziej paliwożerne.





Audi Q7 z HD Matrix, światłem laserowym i Night Vision

Matrycowe światła (HD Matrix LED) + element światła laserowego (większy zasięg) + Night Vision to dość rzadki zestaw, który był i – na szczęście – wciąż jest dostępny dla Audi Q7 2024. Zapraszam do osobnego materiału na temat tego rozwiązania, a poniżej zamieszczam filmy prezentujące możliwości takiego zestawu:

Zmieniona wizualizacja działania systemów wsparcia kierowcy

Sam zestaw systemów wsparcia się nie zmienił, podobnie jak zakres działania. Mamy więc ostrzeganie o kolizjach, o ruchu poprzecznym podczas wyjazdu z miejsca parkingowego (także przodem) i o pojazdach w martwym polu. Nowością w Audi Q7 2024 jest powiązane z tylnymi reflektorami OLED zapalenie mocniejszego zestawu świateł gdy ktoś z tyłu podjeżdża do nas zbyt szybko (po raz pierwszy w odświeżonym Audi Q5).

Jeśli chodzi o systemy wsparcia, to także nie mamy tutaj dużych nowości, ale wizualizacja ich funkcjonowania wygląda zdecydowanie ciekawiej i bardziej przystępnie:

Odświeżony system inforozrywki

W nowym Audi Q7 2024 pojawiły się nowe widoki ekranu głównego (konfigurowalne oczywiście), jak i zestaw aplikacji, a wśród nich Alexa czy YouTube – tak można obejrzeć sobie film bezpośrednio na ekranie samochodu. Oczywiście na postoju, bo gdy tylko ruszymy obraz jest wygaszony.









Wrażenia z jazdy Audi Q7 2024

Tutaj naprawdę nie będzie zaskoczenia, bo Audi Q7 2024 prowadzi się równie dobrze jak wersja przed liftem czy bliźniacze Audi Q8. Zestaw pneumatycznego zawieszenia o regulowanym prześwicie wraz z aktywną redukcją przechyłów sprawia, że Audi Q7 jest zarówno komfortowe (i to pomimo ogromnych 22-calowych felg w testowanym aucie), jak i odpowiednio zwinne w zakrętach. Kluczową sprawą jest oczywiście przełączenie trybów jazdy, które zmieniają nie tylko zestrojenie układu napędowego (silnika, skrzyni biegów, dyferencjałów), ale też wysokość zawieszenia, sztywność stabilizatorów, jak i siłę wspomagania układu kierowniczego (bardzo precyzyjnego zresztą).







Zastrzeżeń nie można też mieć do przestronności i komfortu wnętrza Audi Q7 2024. Jakość wykończenia jest na poziomie premium. Jakość skórzanego obicia, alkantara na boczkach drzwi, a także elementy z włókna węglowego. Tylko ten „piano black” na kokpicie i tunelu centralnym…













Wspomnieć należy o bardzo wygodnych fotelach przednich z bardzo szerokimi możliwościami regulacji. Tylna kanapa także jest wygodna. To już oczywiście nic nowego w Q7 – miły standard od wielu już lat.









Czy Audi Q7 2024 sygnalizuje przekroczenie prędkości? Oczywiście, że tak, ale sygnał jest dosyć cichy i po kilku „mrugnięciach” przestaje dawać znać aż do kolejnego przekroczenia prędkości. Da się wyprowadzić skrót do jego wyłączenia na dolny ekran służący głównie do obsługi funkcji komfortu :)





Cena?

Cena Audi Q7 zaczyna się od około ~350 tys. zł, ale dosyć łatwo jest sięgnąć, a nawet przekroczyć kwotę 500 tys. zł za wysoko skonfigurowane auto z 50 TDI quattro tiptronic. To całkowicie porównywalna cena względem konkurencji podobnej wielkości.