Na 2024 rok Audi Q8 zostało odświeżone. Przednie reflektory zyskały laserowe wzmocnienie, a tylne lampy mogą być OLED-owe, co pozwala na zmianę wzoru z jakim świecą. Znacząco zmienił się design przedniej i tylnej części nadwozia – Audi Q8 wygląda teraz dużo dostojniej. Paleta spalinowych jednostek napędowych nie uległa zmianie i wciąż do wyboru są 6-cylindrowe, widlaste 3.0 TFSI i 3.0 TDI, a także 4-litrowe V8 TFSI. Zapraszam na raport z pierwszych jazd próbnych.

Audi Q8 2023/2024 to oczywiście klasyczne odświeżenie (lift) w połowie życia danego modelu. Zmiany w wyglądzie samochodu najbardziej widać po przedniej i tylnej części nadwozia. Inna jest maskownica chłodnicy wraz z ramką wokół niej, inny jest też wzór świateł przednich. I to właśnie po przednich reflektorach najłatwiej jest rozpoznać nowe Audi Q8. Zdjęcia poniżej powinny wiele wyjaśnić.

Ogólny kształt tyłu nadwozia jest niemalże identyczny jak dotychczas, choć także tutaj pojawił się nowy wzór oświetlenia, a jeśli zdecydowano się na opcję w postaci reflektorów OLED, można go nawet zmieniać „w locie”, także podczas jazdy. Tę technologię po raz pierwszy Audi użyło w aktualnej generacji Audi Q5.







Nowe Audi Q8 2023/2024 wreszcie ma prawdziwe końcówki rur wydechowych. Wcześniej stosowane „akcenty stylistyczne” były krytykowane przez wielu użytkowników.

Pojawiły się tez nowe kolory nadwozia i moim absolutnym faworytem jest złoty Sakhir, który przypomina kolor piasku pustyni. Audi Q8 w tym kolorze prezentuje się fenomenalnie nawet w deszczowy i pochmurny dzień.









HD Matrix LED z Audi laser light

Co może być zaskakujące, ale dotychczas Audi Q8 mogło być wyposażone w reflektory HD Matrix LED, ale bez wzmocnienia laserowego. Zaskakujące, bo można go było mieć w Audi A7, A8 oraz Q7. Chodzi o dodatkowe źródło światła (laserowego), które wręcz podwaja zasięg „długich” – z 300 do około 600 metrów. Teraz już można i co ważne, opcja ta (HD Matrix + laserowe światło) kosztuje zaledwie ~5000 zł! To naprawdę symboliczna kwota jak za taką poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy nocą:

Można jeszcze dokupić (opcja za niecałe 13 tys. zł) asystenta jazdy nocnej (Audi Night Vision), które wykrywa pieszych i zwierzęta, a także ich oznacza i ewentualnie ostrzega jeśli system uzna, że są w potencjalnie niebezpiecznej pozycji. Rozszerza to działanie reflektorów Audi HD Matrix LED, co jest widoczne na powyżej zamieszczonym filmie.

Audi Q8 50 TDI, 55 TFSI, SQ8 – diesel i silniki benzynowe

Paletę układów napędowych otwiera spalinowe Audi Q8 45 TDI quattro tiptronic. Spalinowych, bo w ramach tego modelu jest w pełni elektryczne Audi Q8 e-tron, które w tej chwili wyróżnia się nieco designem. Wspomniana podstawa – Q8 45 TDI – to 3-litrowy diesel V6 o mocy 170 kW (231 KM) z napędem na cztery koła quattro z centralnym mechanizmem różnicowym typu Torsen i 8-stopniową skrzynią biegów tiptronic. Te dwa ostatnie elementy są wspólne dla wszystkich spalinowych odmian Q8. Dostępne konfiguracje wraz z krótką specyfikacją poniżej. TDI to oczywiście turbodoładowany silnik diesla, a TFSI to także turbodoładowana jednostka benzynowa.

Audi Q8 45 TDI V6 quattro tiptronic: 170 kW (231 KM), 0-100 km/h w 7,1 s, WLTP: 8,9 – 8,0 l/100 km,

Audi Q8 50 TDI V6 quattro tiptronic: 210 kW (286 KM), 0-100 km/h w 6,1 s, WLTP: 8,9 – 8,1 l/100 km,

Audi Q8 55 TFSI V6 quattro tiptronic: 170 kW (231 KM), 0-100 km/h w 7,1 s, WLTP: 8,9 – 8,0 l/100 km,

Audi SQ8 TFSI V8 quattro tiptronic: 373 kW (507 KM), 0-100 km/h w 4,1 s, WLTP: 12,8-11,9 l/100 km,

Wszystkie silniki V6 wyposażone są w system Mild Hybrid, który pozwala na czasowe wyłączenie silnika spalinowego, co redukuje zużycie paliwa.

A na poniższym filmie można zobaczyć jak w miejskich warunkach współpracuje Mild Hybrid z silnikiem 50 TDI:

W późniejszym czasie dołączą napędy hybrydowe typu Plug-In, w konfiguracjach analogicznych do tych, które są obecnie dostępne: 55 TFSIe oraz 60 TFSIe. Różnią się one mocą układu napędowego, odpowiednio: 280 kW (381 KM) oraz 340 kW (462 KM). Najpewniej pojawi się też odświeżone Audi RS Q8 także z silnikiem 4.0 TFSI V8 o mocy 441 kW (600 KM) i przyspieszeniu do 100 km/h w 3,8 s. Możliwe jednak jest, że zawita tutaj wzmocniona do 630 KM wersja tej jednostki, którą znamy np. z RS 6 Performance.

We wnętrzu wciąż bardzo wysoka jakość

Wnętrze odświeżonego Audi Q8 praktycznie się nie zmieniło, wyłączając pewne akcenty. To generalnie dobra informacja, bo jakościowo ten SUV zawsze prezentował wręcz topowy poziom w klasie zarówno w kwestii doboru materiałów (np. tkanina „dynamica”), jak i spasowania. Szkoda jedynie, że wciąż niektóre elementy kokpitu pozostały wykończone tzw. piano black, który mocno się palcuje.





Absolutnie też nie można narzekać na ilość miejsca we wnętrzu spalinowego Audi Q8. Jest go mnóstwo i to nawet wówczas, gdy w środku zasiądzie czwórka naprawdę rosłych pasażerów. Po resztę informacji odsyłam do poprzedniego materiału o Audi Q8.

Odświeżone zostały nieco widoki „zegarów” kierowcy, dotyczy to najbardziej wizualizacji działania systemów wsparcia kierowcy, które lepiej teraz reprezentują aktualną sytuację na drodze.

Mały „lift” dotyczy też systemu inforozrywki, który oferuje teraz większe możliwości personalizacji, np. ekran główny można dopasować: o liczbie kafelków jak i ich zawartości może decydować użytkownik samochodu.





Jak jeździ Audi Q8?

Podczas pierwszych jazd próbnych miałem okazję spróbować Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic. To aktualnie najpopularniejszy wariant napędowy tego auta i prawdopodobnie nie zmieni się to po aktualizacji. W kwestii jakości i precyzji prowadzenia nie będzie zaskoczeniem informacja, że jest identycznie jak dotychczas: bardzo przewidywalnie, stabilnie nawet przy wyższych prędkościach. Jest tak, gdyż zmian w obrębie układu jezdnego w zasadzie nie ma.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że Audi Q8 może być wyposażone w standardowe (sprężynowe) zawieszenie, jak i to pneumatyczne (z regulowaną wysokością prześwitu). W przypadku mocniejszych wersji silnikowych (SQ8) pojawia się jeszcze aktywna stabilizacja przechyłów bocznych, a także sportowy mechanizm różnicowy tylnej osi. Znacząco poprawiają one sprawność, z jaką ten duży SUV pokonuje zakręty.







Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny i oferuje sensowny poziom informacji na temat tego, co dzieje się z przednimi kołami. W opcji skrętna jest też tylna oś, co istotnie redukuje średnicę zawracania.

W testowanym aucie zawieszenie pneumatyczne zapewniało z jednej strony bardzo wysoki komfort podczas takiego codziennego podróżowania, a z drugiej strony, po przełączeniu w tryb dynamiczny (co wiąże się też z obniżeniem całego auta), Audi Q8 prowadziło się naprawdę dobrze w szybko pokonywanych łukach.

Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy

Zestaw systemów dbających o bezpieczeństwo podróżnych nie zmienił się względem wersji przed liftem: wciąż jest to bardzo bogaty pakiet uwzględniający nawet asystenta skrzyżowań:

Asystent jazdy półautonomicznej działa zarówno w miejskich korkach jak i na autostradzie. Wydłużono teraz czas, po którym Audi Q8 samodzielnie ruszy w gęstym ruchu miejskim.

Kolejną zmianą jest też automatycznie włączany alert dźwiękowy o przekroczeniu dopuszczalnej na danym odcinku prędkości. Można go wyłączyć w ustawieniach, co zajmuje 2/3 „kliki”, ale każde zgaszenie samochodu przywraca działanie funkcji. To jest oczywiście efekt najnowszych wymogów Unii Europejskiej w tej sprawie i odświeżone Audi Q8 zostało na nowo homologowane – stąd ta zmiana. Niestety mało uporządkowany system oznaczeń w Polsce, gdzie m.in. nie każde połączenie dróg odwołuje wcześniej ustawione ograniczenie prędkości powoduje, że systemy wykrywania znaków we wszystkich autach mają problem z właściwym informowaniem o ograniczeniach prędkości.

Cena

Cennik Audi Q8 startuje od kwoty ~393 tys. zł za wersję 45 TDI quattro tiptronic. Mocniejsze odmiany przekraczają już startowo 400 tys. zł. Za naprawdę bogato skonfigurowane Audi Q8 50 TDI dosyć łatwo jest przekroczyć 500 tys. zł.

Na koniec

Paleta układów napędowych w ramach Audi Q8 jest naprawdę bogata, bo do w pełni elektrycznego Q8 e-tron dołączają silniki spalinowe, a w tym SQ8 z silnikiem V8 TFSI. Niebawem dla odświeżonego modelu udostępnione zostaną hybrydy Plug-In i najmocniejsze Audi RS Q8. „Lift”, który przygotowano na koniec 2023 i 2024 rok jest raczej niewielki i dotyczy głównie kwestii związanych ze stylistyką. Dobrze, że dostępne są nowocześniejsze i bardziej zaawansowane reflektory HD Matrix LED. Najważniejsze wydaje się jednak, że udało się zachować naprawdę bogatą paletę układów napędowych, a w tym stosunkowo mocne jednostki spalinowe, co w dzisiejszy otoczeniu prawnym (wymogi dotyczące zużycia paliwa) nie jest taką oczywistością.







