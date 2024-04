Wraz z Audi HD Matrix można mieć Audi Laser Light m.in. dla Audi Q7, Q8, A7. Dodatkowe źródło światła w zasadzie podwaja zasięg snopu świateł drogowych z około 300 do 600 metrów, co pozwala wcześniej zobaczyć potencjalne niebezpieczeństwo. System może współpracować też z Audi Night Vision. Zapraszam na test praktyczny.

W przypadku Audi „Laser Light” oznacza dodatkowe, znacznie mocniejsze źródło światła drogowego (tzw. długie), które aktywowane jest w określonych sytuacjach obok standardowych „długich”. Jest to rozwiązanie, które działa poniekąd niezależnie od matrycowych reflektorów, np. Audi HD Matrix LED. Poszczególne segment świateł drogowych aktywowane są automatycznie zależnie od sytuacji na drodze, z kolei „światło laserowe” włączane jest powyżej 70 km/h i tylko wówczas, gdy przed nami nie ma żadnego innego pojazdu. Ta dodatkowa wiązka świeci wyłącznie do przodu pojazdu. Najpierw film prezentujący możliwości reflektorów HD Matrix LED ze światłem laserowym w Audi Q7 (dostępne też w Audi Q8 i A7):

Audi Laser Light zapewnia dużo większy dystans świateł drogowych (tzw. długich). Rzeczywiście, obiekty które są oddalone o około 400-600 metrów stają się widoczne gdy światło laserowe jest aktywne. A zaznaczyć trzeba, że reflektory Audi HD Matrix LED (bez elementu laserowego) i tak są jednymi z najmocniejszych na rynku, więc osiągnięcie jeszcze większego zasięgu świateł „długich” jest sporym wyczynem, za który należą się brawa.

Światło laserowe nie uczestniczy w „wycinaniu” innych pojazdów ze snopu światła – to zadanie realizują światła matrycowe, Audi HD Matrix LED w tym przypadku. W reflektorze znajduje się dodatkowy element, moduł światła którego źródłem jest wiązka lasera i jak wspominałem, aktywowane jest ono powyżej 70 km/h, choć wyłącza się poniżej około 55 km/h (podczas redukcji prędkości).

Jak można było zobaczyć na filmie powyżej, źródło światła laserowego wyłącza się niemal natychmiast jak tylko inny samochód pojawi się w polu widzenia. Jest to więc system szczególnie przydatny do jazdy np. leśnymi drogami lub naprawdę w środku nocy autostradą, choć jak widać na tym przykładzie, a także gdy testowałem element laserowy w Audi A5 Sportback dodatkowe wspomaganie dosyć często włączało się na drodze szybkiego ruchu.





Audi Laser Light: wrażenia z jazdy

Dużo jeździłem z Audi HD Matrix LED, a także ze światłami Digital Matrix LED, ale tak się złożyło że podczas testów nie trafiałem w te samochody Audi, które były wyposażone zarówno w najbardziej zaawansowane (wyżej wymienione) systemy świateł matrycowych, jak i element laserowy. Teraz, przy okazji testu odświeżonego na 2024 rok Audi Q7 udało się wreszcie to uzupełnić, a szczęście było tym większe, że testowany egzemplarz był wyposażony także w system Audi Night Vision. Miałem więc na pokładzie kompletny pakiet do bezpiecznej jazdy nocą i muszę przyznać, że…

Kamera na podczerwień (dla systemu Night Vision) kryje się w logo Audi

Jazda z Audi HD Matrix LED + światła laserowe + Audi Night Vision nocą jest wyjątkowym doświadczeniem. Raz, że praktycznie cały czas mamy aktywne światła drogowe (HD Matrix LED), dwa że po wybraniu widoku jazdy nocnej na wirtualnym kokpicie komputer koloruje wszystkich wykrytych pieszych i zwierzęta, które pojawiły się w zasięgu widoku kamery, trzy że jadąc jakąś dróżką środkiem lasu naprawdę widać było te kilkaset metrów przede mną właśnie dzięki Audi Laser Light. Poczucie bezpieczeństwa i spokoju w takiej sytuacji jest na naprawdę innym, znacznie wyższym poziomie (względem aut z po prostu matrycowymi reflektorami, a już w ogóle względem tych, które nie mają adaptacji).

Efekty świetlne w nowym Audi Q7 2024

Audi Q7 zostało odświeżone na 2024 rok, choć różnice są raczej subtelne i dotyczą głównie delikatnych zmian stylistycznych (np. przedni i tylny pas samochodu). Omawiane w tym materiale światła laserowe wraz z HD Matrix LED były oczywiście wcześniej dostępne i aktualny lift nic w tym kontekście nie zmienił. Najłatwiej rozpoznać edycję 2024 Audi Q7 po przednim grillu w kształcie plastra miodu, a także po zmienionym wyglądzie świateł do jazdy dziennej. Dodatkowo: światła tylne mogą być wyposażone w technikę OLED, co umożliwia zmianę stylistyki świecenia. Ta indywidualizacja dotyczy zresztą też przednich świateł do jazdy dziennej:





Kierowca ma do wyboru cztery sygnatury przednich i tylnych świateł, które może aktywować niezależnie od siebie.

Ile to kosztuje?

Za reflektory HD Matrix LED do Audi Q7 trzeba zapłacić ~8000 zł – symboliczna kwota w kontekście ceny całego samochodu (~350 tys. zł lub więcej). Za element laserowy trzeba dorzucić dodatkowe ~7 tys. zł. W sumie też akceptowalna kwota, szczególnie przy Audi Night Vision (Asystent jazdy nocnej), które kosztuje ~12,7 tys. zł. Osobiście chcąc ograniczyć wydatki wybierałbym w kolejności: HD Matrix LED -> Night Vision -> Laser Light.

Na koniec

Bezpieczeństwo jest kluczową sprawą, a trudno sobie wyobrazić wyższy poziom bezpieczeństwa jazdy nocą niż ten, który zapewnia pakiet trzech rozwiązań dostępnych dla Audi Q7 i Q8 czyli HD Matrix LED + światło laserowe + Night Vision. Jadąc tak wyposażonym autem przez ciemny las kierowca czuje się dużo spokojniejszy, bo ma dodatkowy zestaw rozwiązań, które pozwalają mu nie tylko zobaczyć więcej (HD Matrix LED) i dalej/wcześniej (Laser Light), ale też być ostrzeżonym o tym, co przeoczył (Night Vision).





Audi Q7 50 TDI zostało udostępnione do testów przez firmę Audi Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.