To może być najlepszy polski serial Netflix. Komedia o szlachcie z datą premiery

Pierwsze reakcje na zapowiedź "1670" były nader optymistyczne, co okazało się jednak pewnym zaskoczeniem, ponieważ polska widownia z dystansem podchodzi do lokalnych nowości od Netfliksa. Najnowszy serial, będący satyrą od Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, może okazać się najciekawszym projektem platformy nad Wisłą. Po niezwykle udanym kryminale "Rojst 97" i katastroficznej "Wielkiej wodzie" wkraczamy w obszary, gdzie polscy twórcy zbyt często się nie poruszają i nie odnoszą większych sukcesów.

Szlachta jest w tekstach naszej kultury obecna od zawsze, ale jeszcze nikt nie opowiedział o niej językiem współczesnej komedii. Tymczasem tkwiący w niezachwianym samozadowoleniu sarmata, zdający się nie zauważać, że wszystko wokół niego się rozpada, jest postacią tragiczną, ale też... bardzo śmieszną. - Jakub Rużyłło, pomysłodawca i scenarzysta serialu 1670.

1670 - serial Netflix. Fabuła i obsada

Jakub Rużyłło wymyślił cały projekt i fabułę tego serialu Netflix. Ta produkcja ma wyjątkowy sposób opowiadać historię szlacheckiej rodziny Adamczewskich oraz mieszkańców wsi, które należą do tej rodziny. W serialu, który rozgrywa się w 1670 roku, Bartłomiej Topa wciela się w postać oddanego rodzinie i tradycji szlachcica Jana, który dąży do zapisania swojego nazwiska w historii Polski. Katarzyna Herman zagra Zofię, żonę Jana, która bardziej ufając w wolę Boga niż siłę działania męża. Martyna Byczkowska zagra Anielę, najmłodsze dziecko Zofii i Jana, które cierpi z powodu restrykcyjnych norm obowiązujących w XVII wieku.

Natomiast Michał Balicki i Michał Sikorski wcielą się w role starszych braci Anieli, Stanisława i Jakuba. Dobromir Dymecki dołączy do obsady jako Bogdan, brat Zofii i szlachcic z krwi i kości, który brał udział w klęskach polskiej armii. W roli sąsiada rodziny, Andrzeja, który musi dzielić wpływy w wsi z Janem, zobaczymy Andrzeja Kłaka. Kirył Pietruczuk zagra postać chłopa Macieja, który w ramach programu wymiany chłopskiej Erasmus przybywa do Polski z Litwy. Udaje mu się bardzo szybko wkomponować w świat wykreowany dzięki sarmackiej wyobraźni.

1670 - komedia o polskiej szlachcie na Netflix

1670 to oryginalny format komediowy czerpiący z różnych konwencji. Bohaterowie, umieszczeni na tle codzienności XVII-wiecznej Polski, mierzą się z dość uniwersalnymi i ponadczasowymi bolączkami. Nie jest to opowieść historyczna, lecz pewnego rodzaju fantazja na temat losów szlacheckiej rodziny Adamczewskich, która ma przede wszystkim bawić, a jednocześnie pozwolić uwierzyć w bohaterów, ich emocje oraz pragnienia. - Maciej Buchwald

Trzeba przyznać, że pomysł na tego typu produkcję jest zaskakujący, szczególnie gdy widzi się efekt końcowy na zwiastunie. Casting wygląda na wręcz perfekcyjny i nie mogę doczekać się, aż zobaczę w pełnym wymiarze występ Bartłomieja Topy oraz Michała Sikorskiego, który wyśmienicie zagrał w "Pewnego razu na krajowej jedynce" oraz "Freestyle". Trudno też nie dostrzec pozytywów w aspekcie wizualnym serialu, bo zdecydowanie nie prezentuje się jak produkcja budżetowa, lecz taka, w której zadbano o wszelkie szczegóły i detale w scenografiach, kostiumach oraz rekwizytach.

Dobrze jest też powrócić do czasów, które nie są jakoś mocno eksplorowane i eksploatowane przez lokalne projekty. Podejście z humorem na pewno sprawi, że serial będzie cieszyć się większym zainteresowaniem, ale to wcale nie oznacza, że nie będzie wiernie pokazywać (wybranych) aspektów z XVII-wiecznej Polski i odnosić się do prawdziwych wydarzeń. "Bóg, honor, ojczyzna - to 3 najczęstsze przyczyny zgonów polskich magnatów." - zapowiada Netflix i raczej trudno będzie przejść obok niego obojętnie, gdy tylko się ukaże.

1670 - zwiastun i data premiery

Netflix zaprasza do śledzenia historii szlachcica Jana, jego rodziny oraz innych mieszkańców wsi Adamczycha od 13 grudnia. Wtedy na platformie ukażą się wszystkie odcinki serialu. W tym roku Netflix pokaże także serial na podstawie książki Jakuba Żulczyka "Informacja zwrotna", a za nami premiery takich produkcji jak "Znachor", "Pan Samochodzik i Templariusze", "Dzień matki", "Freestyle", "Fanfik", "Infamia" i "Absolutni debiutanci".