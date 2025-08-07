Zupełnie nowe etui do iPhone'a. Apple podąża za trendami czy na dobre je wykreuje?

W tym roku Apple zaserwuje nie tylko zestaw nowych smartfonów, ale także nowych akcesoriów. Gigant z Cupertino nareszcie dostrzega potrzeby użytkowników, którzy od lat sięgają po akcesoria firm trzecich właśnie ze względu na tę opcję.

Wraz z nadchodzącą premierą linii iPhone 17, Apple przygotowuje się do premiery całego zestawu nowych akcesoriów. Przecież nie ma szans, by przez dwa lata z rzędu te same obudowy pasowały do smartfonów, no gdzie. I jak wynika z najnowszych przecieków, gigant z Cupertino planuje wprowadzić oficjalne etui na iPhone'a 17 wyposażone w specjalne otwory do mocowania smyczki. Bezpośrednią inspiracją dla takiej zmiany ma być rozwiązanie znane już z etui ładującego AirPods Pro 2, chociaż... ja bym bardziej powiedział, że to rynek zweryfikował potrzeby użytkowników. I nie bez powodu obecnie dostępnych jest tyle etui ze specjalnymi uchwytami na smyczki czy wręcz całe paski, które można przewiesić przez ramię.

Jednym z kluczowych elementów mają być dwa otwory na dole oficjalnego etui, pozwalające na zamocowanie opcjonalnej smyczki. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększy wygodę codziennego użytkowania, ale ma także na celu minimalizację ryzyka upuszczenia cennego urządzenia. Apple wyraźnie kieruje się praktycznością znaną z aparatów fotograficznych, które od lat mają fabryczne mocowania do pasków na nadgarstek.

Nowa linia etui, według doniesień znanego z wielu sprawdzonych przecieków Majin Bu, zostanie wykonana z tzw. "Liquid Silicone". Materiału zapewniającego elastyczność i wygodę trzymania, a zarazem doskonałą ochronę telefonu. Sama konstrukcja ma być przemyślana pod kątem użytkowników kochających aktywny styl życia. Smyczka, wzorem AirPods Pro 2, będzie zapewne sprzedawana osobno, a niektóre wersje etui mogą być wyjątkowo kolorowe lub posiadać efekt "Liquid Glass", wpisując się w najnowsze trendy estetyczne ze świata Apple.

Do tej pory integracja mocowania na smyczkę była domeną producentów etui innych marek. Zarówno tych rozpoznawalnych, jak i tych z kategorii "no name". I choć w świecie akcesoriów do iPhone'ów opcję tę miały już popularne etui czy akcesoria sportowe, nigdy dotychczas nie była ona standardem dla produktów Apple. Gigant z Cupertino zawsze ignorował ten trend / potrzebę i udawał, że problemu nie widzi. Dlatego też wprowadzenie takiego rozwiązania do oficjalnej oferty marki jest kolosalną zmianą, a także... no nie da się ukryć: odpowiedzią na potrzeby rynku i zmieniającego się stylu życia użytkowników urządzeń mobilnych.

Użytkownicy i eksperci w świecie technologii zastanawiają się dziś, czy ten detal stanie się nowym trendem za którym podążą absolutnie wszyscy? Apple ma przecież moc kreowania trendów nie tylko w sprzęcie, ale również w akcesoriach do swoich urządzeń. I nawet jeśli są spóźnieni na tę imprezę, a konkurencja robiła ze swoich telefonów nawet efekciarskie "torebki", to smutna prawda jest taka że dopóki Apple czegoś nie pokaże, inni mogą co najwyżej próbować.