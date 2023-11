Zupełnie nowe Stranger Things! Nie wszyscy będą mogli obejrzeć

"Stranger Things" jest marką dość mocno eksploatowaną przez Netfliksa. Oczekujemy na nowy sezon, który powstaje w znacznie wolniejszym tempie, niż by życzyli sobie tego fani, ale bezustannie wydawane są komiksy, książki, gry i inne ciekawe projekty. Na brak tak zwanego "merchu", czyli wszelkich gadżetów związanych z marką też nie można narzekać, ponieważ te oficjalne i mniej oficjalne cały czas są dostępne i pojawiają się nowe.

Stranger Things: First Shadow

Wszyscy jednak czekaliśmy na to, co twórcy i Netflix wymyślą w kontekście spin-offów. Jasne jest, że platforma będzie chciała tworzyć kolejne produkcje, ale z innymi bohaterami i w innych okresach. Pierwszą odpowiedzią na ciekawość fanów jest "Stranger Things: First Shadow", czyli "Pierwszy mrok", który zabierze widzów w czasy, gdy Hopper, Joyce i Bob są jeszcze nastolatkami. "Druga strona", czyli "Upside down" jeszcze nie istnieje, a zło dopiero zaczyna zapuszczać korzenie w Hawkins.

Prequel Stranger Things - fabuła i twórcy

Jasne jest, że do swoich ról nie powrócą aktorzy znani z serialu, ale powody ku temu są całkowicie inne, niż można by przypuszczać. Chodzi bowiem o fakt, że "Stranger Things: First Shadow" będzie przedstawieniem pokazywany na początku w Londynie. Pierwsze spektakle odbędą się już w grudniu, a obsada została dziś zaprezentowana. Spektakl ten został zrealizowany przy udziale braci Duffer, którzy są oczywiście twórcami serialu "Stranger Things". Współpracowali oni z Kate Trefry, która była odpowiedzialna za scenariusz, oraz z Jackiem Thorne'em.

Fabuła rozgrywa się w roku 1959, a na początku bohaterowie borykają się z typowymi życiowymi trudnościami. Hopper ma problemy z popsutym samochodem, a Joyce marzy o opuszczeniu małego miasteczka, a siostra Boba nie chce potraktować serio jego pomysłu na program radiowy. Sytuacja zmienia się diametralnie w chwili, gdy w miasteczku pojawia się Henry Creel.

Spektakle rozpoczną się 14 grudnia w teatrze Phoenix, a pokazy przedpremierowe odbędą się 17 listopada. Według twórców, opowiedziana w przedstawieniu historia będzie zazębiać się z 5. sezonem serialu.