Hity z Xboksa mogą trafić na PS5! Microsoft rezygnuje z wyłączności?

Microsoft może zaskoczyć swoją nową strategią. Szalony pomysł giganta z Redmond

Każda marka ma swoje własne gry na wyłączność — jedni lepsze, drudzy gorsze; jedni mają ich więcej, drudzy mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że takie tytuły mają wszyscy: z PlayStation mogą kojarzyć się takie marki jak The Last of Us, God of War, Uncharted, Bloodborne czy Horizon, dla Nintendo jest to Mario, Zelda, Pokemony czy Kirby, a dla Microsoftu — Forza, Halo, Fable, a także niedawno wydane Hi-Fi Rush czy Starfield. Chociaż Sony niedawno zaczęło delikatnie łamać tę tendencję i po czasie udostępnia niektóre swoje gry na PC, to nikt nie wydaje swoich tytułów na sprzęty konkurencji. I właśnie to wkrótce może się zmienić.

Najnowsze doniesienia pochodzące z zaufanych źródeł sugerują, że Microsoft podobno rozważa udostępnienie niektórych swoich gier na wyłączność z Xboksa i PC na innych platformach do gier. To wiadomość, która nie tylko wzbudza ogromne emocje i spekulacje wśród graczy, ale także sugeruje znaczącą zmianę w strategii Microsoftu. Jak się okazuje, głównym tematem tych plotek jest gra Hi-Fi Rush, która została zaskakująco dobrze przyjęta przez krytyków i nawet znalazła się na listach nominacji podczas ostatniego The Game Awards.

Na czym ma polegać nowa strategia Microsoftu?

Jak donoszą źródła, ta dość kontrowersyjna decyzja Microsoftu nie tylko ma na celu zwiększenie dostępności gier, ale także wskazuje na bardziej otwartą i opartą na współpracy branżę gier. W kontekście tak obiecujących spekulacji warto jednak mieć na uwadze, że dyskusja dotycząca dostępności gier na konkurencyjnych platformach skupia się na grach, które już są dostępne na rynku — nie dotyczy ona przyszłych premier, które dopiero nadejdą.

Oznacza to, że nadchodzące tytuły od największych studiów należących do Microsoftu, takich jak Bethesda (czyli na przykład niedawno zapowiedziany Marvel’s Blade), raczej nie będą udostępniane na różnych platformach od razu po ich wydaniu. Możliwe, że Microsoft zrobi to w taki sam sposób, jak Sony robi to z pecetami. Na ten moment na przykład Starfield od Bethesdy nie jest przedmiotem rozmów w kwestii dostępności tej gry na PS5 czy (całe szczęście) Nintendo Switch.

Microsoft wielokrotnie zaznaczał już, że celem firmy jest dotarcie do jak największego grona odbiorców — przynajmniej firma z Redmond mówiła tak, kiedy grała o przejęcie Activision Blizzard. Właśnie z tego względu kolejne Call of Duty mają pojawiać się na wszystkich platformach, a nie tylko na Xboksach i PC; i wygląda na to, że MS faktycznie może chcieć takie rozwiązanie wziąć sobie do serca. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

