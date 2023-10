Dokonało się. Call of Duty, Diablo i inne już w rękach Microsoftu

To już oficjalne. Call of Duty, Diablo i inne tytuły Activision Blizzard stają się częścią Xbox. Po 20 miesiącach jedno z najpopularniejszych studiów i wydawców trafia w nowe ręce.

Kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków wydał ostateczną, pozytywną decyzję w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Na reakcję obu firm nie trzeba było długo czekać. Amerykański gigant technologiczny poinformował właśnie, że na umowie kupna twórców Call of Duty i Diablo (oraz szeregu innych tytułów) pojawiły się ostateczne podpisy, które przypieczętowały to, o co zabiegano przez ostatnie 20 miesięcy.

Activision Blizzard w rękach Microsoftu

Kochamy świat gier. Gramy w gry, tworzymy gry i wiemy z pierwszej ręki, jak wiele znaczą one dla nas wszystkich jako jednostek i jako społeczności. Dziś oficjalnie witamy Activision Blizzard i ich zespoły w Xbox. Są oni wydawcami jednych z najczęściej granych i najbardziej lubianych serii w historii gier na konsole, komputery PC i urządzenia mobilne. Od Pitfall po Call of Duty, od World of Warcraft po Overwatch, od Candy Crush Saga po Farm Heroes Saga - ich studia przesunęły granice gier dla graczy na całym świecie.

- czytamy w oświadczeniu Phila Spencera - szefa działu Xbox, który właśnie potwierdził, że dzięki uzyskanym zgodom międzynarodowych regulatorów, restrukturyzowanej umowie i miesięcy ciężkiej pracy w przekonaniu samych graczy, Activision Blizzard staje się częścią Xbox gwarantując graczom dostęp do tytułów najwyżej jakości - i to nie tylko tym, którzy decydują się na zakup konsol Microsoftu.

Zgodnie z obietnicą, Microsoft będzie udostępniać gry Activision w większej liczbie miejsc - i to zaczyna się teraz, umożliwiając dostawcom usług strumieniowania w chmurze w Europejskim Obszarze Gospodarczym strumieniowanie gier Activision Blizzard. Było to zobowiązaniem podjętym wobec Komisji Europejskiej. Firma poinformowała, że rozpoczyna prace nad wprowadzeniem uwielbianych gier Activision, Blizzard i King do usługi Game Pass oraz na inne platformy - jednak nie nastąpi to od razu. Więcej informacji na temat tego, kiedy można spodziewać się gier w usłudze i ina innych platformach poznamy w nadchodzących miesiącach.

Niezależnie od tego, czy grasz na konsoli Xbox, PlayStation, Nintendo, PC czy telefonie komórkowym, jesteś tu mile widziany - i pozostaniesz mile widziany, nawet jeśli Xbox nie jest miejscem, w którym grasz w swoją ulubioną serię. Ponieważ jeśli wszyscy grają, wszyscy wygrywamy. Wierzymy, że nasze dzisiejsze wiadomości otworzą świat możliwości na więcej sposobów zabawy. W nadchodzących miesiącach czeka nas o wiele więcej - jestem podekscytowany przyszłością i nie mogę się doczekać, aby się nią z wami podzielić.

- dodaje Phil Spencer.