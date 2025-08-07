To nie jest kolejna komedia romantyczna. Apple pokaże prawdę o związkach po trzydziestce

„Prodigies” od Apple TV+ to opowieść o tym, co dzieje się z miłością, kiedy kończy się film, a zaczyna życie.

Apple TV+ szykuje coś nietypowego – „Prodigies” to romantyczna komedia, która nie opowiada o zakochiwaniu się, ale o tym, co dzieje się później. Gigant z Cupertino właśnie zapowiedział nowe twarze, które wystąpią w nadchodzącej produkcji.

Reklama

„Prodigies” – komedia romantyczna, która zaczyna się po happy endzie

Didi (Ayo Edebiri) i Ren (Will Sharpe) znają się od dziecka. Teraz, mając ponad trzydzieści lat, zadają sobie pytanie, które wielu z nas wolałoby pominąć – czy ich codzienne życie to właśnie to, o czym kiedyś marzyli? Serial zdejmuje różowe okulary i pokazuje związek bez lukru – prawdziwy, trudny i pełen rozczarowań.

Źródło: Depositphotos

Za scenariusz odpowiada Sharpe, który gra też jedną z głównych ról. Edebiri i Sharpe są producentami wykonawczymi, razem z Jane Featherstone („Black Doves”), Naomi de Pear („This Is Going to Hurt”) i Katie Carpenter („Landscapers”). Całość powstaje dla studia SISTER, co samo w sobie gwarantuje pewien poziom jakości.

Poza tym w obsadzie znalazło się też mnóstwo znanych twarzy – Tobias Menzies, Sophia Di Martino, Meera Syal, Reece Shearsmith, a nawet Rina Sawayama. Apple nie chce tworzyć zwykłej komedii romantycznej, a coś, co w końcu ten schematyczny gatunek przełamie. „Prodigies” nie będzie kolejną prostą historią o miłości. To raczej opowieść o tym, co zostaje, gdy opadnie kurz po happy endzie. Data premiery nowej produkcji Apple nie została jeszcze ujawniona.

---LINK PARTNERA---

Z każdą nową produkcją filmową czy serialową chcemy jeszcze pełniej doświadczać historii na ekranie. Projektory XGIMI, oferowane przez tophifi.pl, pozwolą Ci zanurzyć się w akcji dzięki niezwykle realistycznemu odwzorowaniu kolorów i wysokiej rozdzielczości obrazu. Wyróżniają się kompaktową formą oraz łatwością instalacji i konfiguracji, co sprawia, że nawet w niewielkim pomieszczeniu bez trudu zaaranżujesz profesjonalne centrum rozrywki. Doświadczeni doradcy z tophifi.pl pomogą Ci wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, abyś mógł w pełni cieszyć się każdym nowym filmem czy serialem.





Stock image form Depositphotos