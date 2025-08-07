Recenzja

Recenzja FRITZ!Box 6860 5G. Ten router możesz wystawić nawet za okno!

Recenzja FRITZ!Box 6860 5G. Ten router możesz wystawić nawet za okno!
Jeżeli jedyną opcją na internet jest dla nas sieć 5G, potrzebujemy odpowiednio szybkiego i niezawodnego routera. Czy propozycja od AVM, a więc FRITZ!Box 6860 5G spełni się w tej roli?

FRITZ!Box 6860 5G to router klasy premium niemieckiego producenta AVM, zaprojektowany do obsługi ultraszybkiego internetu mobilnego w najnowszym standardzie 5G, z pełną kompatybilnością także dla LTE oraz 3G. Premium oczywiście oznacza też odpowiednio wysoką cenę – ta przekracza w tym przypadku 2000 zł. Czy jednak warto?

Specyfikacja

  • Obsługa sieci mobilnych: 5G (SA/NSA), LTE Advanced Pro (Cat. 19), 3G
  • Obsługiwane pasma 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n76, n77, n78 (4×4 MIMO)
  • Obsługiwane pasma LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43 (4×4 MIMO)
  • Maks. prędkość pobierania: do 1,3 Gbit/s
  • Maks. prędkość wysyłania: do 900 Mbit/s
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), dual band (2,4GHz do 600Mbit/s, 5GHz do 2,400Mbit/s), 2×2 MIMO, mesh, WPA3
  • Porty: 1× gigabitowy LAN (RJ-45), obsługa PoE (Power over Ethernet)
  • Slot SIM: nano-SIM
  • Telefonia: VoLTE/VoNR (SIM), VoIP/SIP, faks, SMS, 5 automatów sekretarkowych
  • DECT: baza do 6 telefonów bezprzewodowych i do 50 urządzeń smart home (protokół DECT-ULE)
  • Wymiary: 3,1×11,1×16,3cm
  • Waga: ok. 727g

Typowy design, norma IP54

Produkty marki AVM (a właściwie FRTIZ! - firma przeszła właśnie rebranding) od dłuższego czasu są projektowane zgodnie z pewną myślą przewodnią – stąd te białe obudowy z akcentami czerwieni. Jak już wielokrotnie wspominałem w przeszłości, może się to podobać lub nie. Zdecydowanie jednak się wyróżnia na tle konkurencji.

FRITZ!Box 6860 5G jest niewielkim urządzeniem mierzącym zaledwie 163 x 111 x 31 mm. Tym samym zmieści się w każdej przestrzeni, co biorąc pod uwagę jego mobilność jest niezwykle cennym atutem.

Do zestawu dołączono dwa płaskie przewody Ethernet o długości 2,5 metra każdy, zasilacz z wyjściem PoE (bo tak dostarczymy energię routerowi) oraz dwie podstawki – do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. I tu pierwsza niespodzianka, bo cała konstrukcja posiada certyfikat IP54, a więc jest odporna na zachlapanie. FRITZ!Box 6860 może dzięki temu pracować z powodzeniem również na zewnątrz – w miejscach, gdzie zasięg sieci 5G jest słaby będzie to rozwiązaniem na wagę złota. Przy czym warto dodać, że producent zaleca montaż raczej w okolicy okna lub pod zadaszeniem – w końcu nie jest to szczególnie wysoka norma, jak chociażby IP68 spotykane w typowych zewnętrznych rozwiązaniach.

Z drugiej strony producent nie przewidział tutaj opcji podłączenia zewnętrznej anteny. Tak właściwie to port mamy jeden – gigabitowy Ethernet ze wsparciem dla PoE (jak wspomniałem – z myślą o zasilaniu routera, a nie Z routera). Tuż obok umieszczono gniazdo na kartę nano SIM. Na prawej krawędzi znajdziemy też jeden przycisk – do szybkiego łączenia z użyciem WPS. Na froncie mamy natomiast trzy wskaźniki LED – informujące o włączeniu, aktywnej sieci WiFi oraz zasięgu GSM (trzystopniowa skala). I to tyle – dość minimalistyczna, choć solidna konstrukcja.

5G, WiFi 6 i centralka DECT

Jeżeli chodzi o wspierany standardy łączności, FRITZ!Box 6860 bryluje. Niewątpliwym atutem jest tutaj pełna obsługa 5G SA (Standalone) oraz 5G NSA (Non-Standalone), czyli wszystkich najważniejszych implementacji tej technologii. Router umożliwia również korzystanie ze wszystkich popularnych pasm LTE z technologią 4x4 MIMO, co przekłada się na wysoką przepustowość i stabilność połączenia także tam, gdzie sieć 5G nie jest jeszcze dostępna. W razie czego mamy tutaj też obsługę powoli dogorywającego 3G (UMTS/HSPA+).

Niestety nie uświadczymy tutaj wsparcia dla eSIM, co jest sporym brakiem. Rozwiązanie to zdobywa coraz większą popularność i otwierają się na nie kolejni operatorzy (nie wspominając setek mniejszych firm oferujących w ten sposób np. tanie pakiety gigabajtów w roamingu)

Jeżeli chodzi o WLAN router wspiera Wi-Fi 6 (802.11ax) z MIMO 2x2 w dwóch pasmach (2,4GHz do 600Mbit/s i 5GHz do 2,400Mbit/s). Nie zabrakło tutaj również obsługi sieci Mesh.

Wisienką na torcie jest obsługa DECT ULE – protokołu łączności wykorzystywanego dotąd głównie do telefonii VoiP, ale zaadaptowanego przez AVM do obsługi urządzeń smart home (a tych w ofercie firmy stale przybywa).

Na jakie prędkości transmisji danych możemy liczyć w praktyce? W przypadku 5G udało mi się  maksymalnie zanotować 850 Mbit/s (pobieranie) na karcie Orange przy idealnym zasięgu. Dla LTE natomiast udało mi się zanotować 400 Mbit/s. Średnio prędkość transmisji oscylowała w granicach 450 – 750 Mbit/s (5G) i 300 – 400 Mbit/s. Wiele zależało tutaj na pewno od obciążenia nadajnika, warunków atmosferycznych i nie tylko. Decydując się na internet GSM trzeba być świadomym tych fluktuacji.

W czasie pracy router nie nagrzewa się szczególnie mocno. Obudowa staje się ciepła przy intensywnej transmisji danych, ale nie na tyle by budziła niepokój. Biały kolor w dodatku powinien efektywnie odbijać promienie słoneczne przy montażu na zewnątrz i nie powodować nadmiernego nagrzewania się obudowy.

Jeżeli chodzi o wydajność samej sieci WiFi 6, praktycznie dorównuje ona często gigabitowemu portowi Ethernet (ok. 950 Mbit/s w odległości 1 metra od routera – spada do ok. 650 Mbit/s w odległości 10 metrów w linii prostej). Sam wychodzę z założenia, że przewodowe połączenie jest zawsze najpewniejszą opcją, ale dziś wiele urządzeń jest pozbawionych portów Ethernet, a my na ogół łączymy się z siecią za pomocą smartfonów i tabletów – na szczęście możemy w tym wypadku liczyć na solidną łączność bezprzewodową.


Na sam koniec warto wspomnieć o systemie operacyjnym FritzOS, pod kontrolą którego pracuje router. To bardzo rozbudowane i potężne oprogramowanie, ale jednocześnie szalenie przystępne i wygodne w obsłudze. Mamy tutaj wszystkie niezbędne funkcje z kontrolą rodzicielską, siecią gościnną, firewallem, a nawet szczegółowym monitorowaniem przepływu danych. FritzOS obsługuje również WPA3, łączność przez VPN i segmentację sieci. To jeden lepszych systemów do obsługi routera, a co istotne jest często aktualizowany i ulepszany przez producenta.

Router do zadań specjalnych

FRITZ!Box 6860 5G to przykład urządzenia bardzo wszechstronnego. Smukła konstrukcja i możliwość pracy poza pomieszczeniami sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno na działce, w kamperze czy nawet pod namiotem (jeśli zadbamy o zasilanie). Wsparcie dla sieci 5G nie jest tutaj absolutnie teoretyczne – zastosowany modem to kawał solidnej roboty, a dzięki wsparciu dla wielu standardów router jest też przygotowany na to, co przyniesie przyszłość.

Na tym nie koniec atutów modelu 6860. Otrzymujemy bowiem tutaj przyzwoitą łączność WiFi 6 ze wsparciem dla MIMO 2x2, a nawet obsługę DECT (co u nas w Polsce raczej popularne nie jest). Nad wszystkim czuwa jedno z najlepszych oprogramowani routerowych na rynku – system FritzOS, który jest stale rozwijany i ulepszany (nawet wieloletnie routery ciągle dostają aktualizacje).

Oczywiście jest też kilka braków – mniej lub bardziej dotkliwych. Chętnie zobaczyłbym możliwość podłączenia zewnętrznej anteny. Dużym atutem byłoby też wsparcie dla zdobywających coraz większą popularność kart eSIM. Sam port Ethernet mógłby być też szybszy i oferować przynajmniej transfer na poziomie 2,5 Gbit/s, a w dołączonym do zestawu zasilaczu PoE fajnie byłoby zobaczyć co najmniej 3-4 dodatkowe gniazdka sieciowe.

W tym wszystkim największą wadą może być cena, która jest wysoka – przekracza 2000 zł. W zamian jednak otrzymujemy świetny mobilny router z europejskim rodowodem (co dla wielu osób ma znaczenie – i myślę, że powinno) na długie lata, który będzie stale wspierany przez producenta (przynajmniej tak można wnioskować po jego dotychczasowych praktykach).

FRITZ!Box 6860 5G
plusy
  • Świetnie wyglądająca, solidna konstrukcja
  • Może być używany wewnątrz i na zewnątrz (IP54)
  • Bardzo praktycznie rozwiązane zasilanie przez PoE
  • Szybkie transfery po 5G (i wsparcie dla nowych standardów)
  • Genialny i stale aktualizowany Fritz!OS
minusy
  • Brak wsparcia dla eSIM
  • Ethernet mógłby mieć przynajmniej 2,5 Gbps
  • Złącz sieciowych w zasilaczu powinno być więcej
  • Cena

