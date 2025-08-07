Recenzja FRITZ!Box 6860 5G. Ten router możesz wystawić nawet za okno!

Jeżeli jedyną opcją na internet jest dla nas sieć 5G, potrzebujemy odpowiednio szybkiego i niezawodnego routera. Czy propozycja od AVM, a więc FRITZ!Box 6860 5G spełni się w tej roli?

FRITZ!Box 6860 5G to router klasy premium niemieckiego producenta AVM, zaprojektowany do obsługi ultraszybkiego internetu mobilnego w najnowszym standardzie 5G, z pełną kompatybilnością także dla LTE oraz 3G. Premium oczywiście oznacza też odpowiednio wysoką cenę – ta przekracza w tym przypadku 2000 zł. Czy jednak warto?

Reklama

Specyfikacja

Obsługa sieci mobilnych: 5G (SA/NSA), LTE Advanced Pro (Cat. 19), 3G

5G (SA/NSA), LTE Advanced Pro (Cat. 19), 3G Obsługiwane pasma 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n76, n77, n78 (4×4 MIMO)

n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n76, n77, n78 (4×4 MIMO) Obsługiwane pasma LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43 (4×4 MIMO)

B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43 (4×4 MIMO) Maks. prędkość pobierania: do 1,3 Gbit/s

do 1,3 Gbit/s Maks. prędkość wysyłania: do 900 Mbit/s

do 900 Mbit/s Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), dual band (2,4GHz do 600Mbit/s, 5GHz do 2,400Mbit/s), 2×2 MIMO, mesh, WPA3

Wi-Fi 6 (802.11ax), dual band (2,4GHz do 600Mbit/s, 5GHz do 2,400Mbit/s), 2×2 MIMO, mesh, WPA3 Porty: 1× gigabitowy LAN (RJ-45), obsługa PoE (Power over Ethernet)

1× gigabitowy LAN (RJ-45), obsługa PoE (Power over Ethernet) Slot SIM: nano-SIM

nano-SIM Telefonia: VoLTE/VoNR (SIM), VoIP/SIP, faks, SMS, 5 automatów sekretarkowych

VoLTE/VoNR (SIM), VoIP/SIP, faks, SMS, 5 automatów sekretarkowych DECT: baza do 6 telefonów bezprzewodowych i do 50 urządzeń smart home (protokół DECT-ULE)

baza do 6 telefonów bezprzewodowych i do 50 urządzeń smart home (protokół DECT-ULE) Wymiary: 3,1×11,1×16,3cm

3,1×11,1×16,3cm Waga: ok. 727g

Typowy design, norma IP54

Produkty marki AVM (a właściwie FRTIZ! - firma przeszła właśnie rebranding) od dłuższego czasu są projektowane zgodnie z pewną myślą przewodnią – stąd te białe obudowy z akcentami czerwieni. Jak już wielokrotnie wspominałem w przeszłości, może się to podobać lub nie. Zdecydowanie jednak się wyróżnia na tle konkurencji.

FRITZ!Box 6860 5G jest niewielkim urządzeniem mierzącym zaledwie 163 x 111 x 31 mm. Tym samym zmieści się w każdej przestrzeni, co biorąc pod uwagę jego mobilność jest niezwykle cennym atutem.

Do zestawu dołączono dwa płaskie przewody Ethernet o długości 2,5 metra każdy, zasilacz z wyjściem PoE (bo tak dostarczymy energię routerowi) oraz dwie podstawki – do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. I tu pierwsza niespodzianka, bo cała konstrukcja posiada certyfikat IP54, a więc jest odporna na zachlapanie. FRITZ!Box 6860 może dzięki temu pracować z powodzeniem również na zewnątrz – w miejscach, gdzie zasięg sieci 5G jest słaby będzie to rozwiązaniem na wagę złota. Przy czym warto dodać, że producent zaleca montaż raczej w okolicy okna lub pod zadaszeniem – w końcu nie jest to szczególnie wysoka norma, jak chociażby IP68 spotykane w typowych zewnętrznych rozwiązaniach.

Z drugiej strony producent nie przewidział tutaj opcji podłączenia zewnętrznej anteny. Tak właściwie to port mamy jeden – gigabitowy Ethernet ze wsparciem dla PoE (jak wspomniałem – z myślą o zasilaniu routera, a nie Z routera). Tuż obok umieszczono gniazdo na kartę nano SIM. Na prawej krawędzi znajdziemy też jeden przycisk – do szybkiego łączenia z użyciem WPS. Na froncie mamy natomiast trzy wskaźniki LED – informujące o włączeniu, aktywnej sieci WiFi oraz zasięgu GSM (trzystopniowa skala). I to tyle – dość minimalistyczna, choć solidna konstrukcja.

1 / 3

5G, WiFi 6 i centralka DECT

Jeżeli chodzi o wspierany standardy łączności, FRITZ!Box 6860 bryluje. Niewątpliwym atutem jest tutaj pełna obsługa 5G SA (Standalone) oraz 5G NSA (Non-Standalone), czyli wszystkich najważniejszych implementacji tej technologii. Router umożliwia również korzystanie ze wszystkich popularnych pasm LTE z technologią 4x4 MIMO, co przekłada się na wysoką przepustowość i stabilność połączenia także tam, gdzie sieć 5G nie jest jeszcze dostępna. W razie czego mamy tutaj też obsługę powoli dogorywającego 3G (UMTS/HSPA+).

Niestety nie uświadczymy tutaj wsparcia dla eSIM, co jest sporym brakiem. Rozwiązanie to zdobywa coraz większą popularność i otwierają się na nie kolejni operatorzy (nie wspominając setek mniejszych firm oferujących w ten sposób np. tanie pakiety gigabajtów w roamingu)

Jeżeli chodzi o WLAN router wspiera Wi-Fi 6 (802.11ax) z MIMO 2x2 w dwóch pasmach (2,4GHz do 600Mbit/s i 5GHz do 2,400Mbit/s). Nie zabrakło tutaj również obsługi sieci Mesh.

Reklama

Wisienką na torcie jest obsługa DECT ULE – protokołu łączności wykorzystywanego dotąd głównie do telefonii VoiP, ale zaadaptowanego przez AVM do obsługi urządzeń smart home (a tych w ofercie firmy stale przybywa).

Na jakie prędkości transmisji danych możemy liczyć w praktyce? W przypadku 5G udało mi się maksymalnie zanotować 850 Mbit/s (pobieranie) na karcie Orange przy idealnym zasięgu. Dla LTE natomiast udało mi się zanotować 400 Mbit/s. Średnio prędkość transmisji oscylowała w granicach 450 – 750 Mbit/s (5G) i 300 – 400 Mbit/s. Wiele zależało tutaj na pewno od obciążenia nadajnika, warunków atmosferycznych i nie tylko. Decydując się na internet GSM trzeba być świadomym tych fluktuacji.

Reklama

W czasie pracy router nie nagrzewa się szczególnie mocno. Obudowa staje się ciepła przy intensywnej transmisji danych, ale nie na tyle by budziła niepokój. Biały kolor w dodatku powinien efektywnie odbijać promienie słoneczne przy montażu na zewnątrz i nie powodować nadmiernego nagrzewania się obudowy.

Jeżeli chodzi o wydajność samej sieci WiFi 6, praktycznie dorównuje ona często gigabitowemu portowi Ethernet (ok. 950 Mbit/s w odległości 1 metra od routera – spada do ok. 650 Mbit/s w odległości 10 metrów w linii prostej). Sam wychodzę z założenia, że przewodowe połączenie jest zawsze najpewniejszą opcją, ale dziś wiele urządzeń jest pozbawionych portów Ethernet, a my na ogół łączymy się z siecią za pomocą smartfonów i tabletów – na szczęście możemy w tym wypadku liczyć na solidną łączność bezprzewodową.





Na sam koniec warto wspomnieć o systemie operacyjnym FritzOS, pod kontrolą którego pracuje router. To bardzo rozbudowane i potężne oprogramowanie, ale jednocześnie szalenie przystępne i wygodne w obsłudze. Mamy tutaj wszystkie niezbędne funkcje z kontrolą rodzicielską, siecią gościnną, firewallem, a nawet szczegółowym monitorowaniem przepływu danych. FritzOS obsługuje również WPA3, łączność przez VPN i segmentację sieci. To jeden lepszych systemów do obsługi routera, a co istotne jest często aktualizowany i ulepszany przez producenta.

Router do zadań specjalnych

FRITZ!Box 6860 5G to przykład urządzenia bardzo wszechstronnego. Smukła konstrukcja i możliwość pracy poza pomieszczeniami sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno na działce, w kamperze czy nawet pod namiotem (jeśli zadbamy o zasilanie). Wsparcie dla sieci 5G nie jest tutaj absolutnie teoretyczne – zastosowany modem to kawał solidnej roboty, a dzięki wsparciu dla wielu standardów router jest też przygotowany na to, co przyniesie przyszłość.

Reklama

Na tym nie koniec atutów modelu 6860. Otrzymujemy bowiem tutaj przyzwoitą łączność WiFi 6 ze wsparciem dla MIMO 2x2, a nawet obsługę DECT (co u nas w Polsce raczej popularne nie jest). Nad wszystkim czuwa jedno z najlepszych oprogramowani routerowych na rynku – system FritzOS, który jest stale rozwijany i ulepszany (nawet wieloletnie routery ciągle dostają aktualizacje).

Oczywiście jest też kilka braków – mniej lub bardziej dotkliwych. Chętnie zobaczyłbym możliwość podłączenia zewnętrznej anteny. Dużym atutem byłoby też wsparcie dla zdobywających coraz większą popularność kart eSIM. Sam port Ethernet mógłby być też szybszy i oferować przynajmniej transfer na poziomie 2,5 Gbit/s, a w dołączonym do zestawu zasilaczu PoE fajnie byłoby zobaczyć co najmniej 3-4 dodatkowe gniazdka sieciowe.

W tym wszystkim największą wadą może być cena, która jest wysoka – przekracza 2000 zł. W zamian jednak otrzymujemy świetny mobilny router z europejskim rodowodem (co dla wielu osób ma znaczenie – i myślę, że powinno) na długie lata, który będzie stale wspierany przez producenta (przynajmniej tak można wnioskować po jego dotychczasowych praktykach).