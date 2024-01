Oto najlepsze gry 2023 r. według użytkowników Steam. Znacie je?

Wraz ze startem Zimowej Wyprzedaży Steam, która kończy się dzisiaj i w ramach której wciąż możecie kupić tysiące gier w promocyjnych cenach, poznaliśmy finalistów tegorocznej odsłony Nagród Steam. 11 kategorii i po 5 finalistów w każdej z nich, którzy wyłonieni zostali w poprzednim głosowaniu użytkowników Steam. Gracze mieli kilkanaście dni na wskazanie swojego ulubionego tytułu i zdobycie specjalnych naklejek, które mogą być wykorzystywane na wewnętrznym czacie platformy.

Zanim jednak przejdziemy do zaprezentowania zwycięzców tego rozdania nagród, przypomnijmy wszystkie kategorie oraz wszystkich finalistów walczących o uznanie użytkowników Steam:

Gra roku

EA Sports FC 24

Baldur’s Gate 3

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4 Remake

Lethal Company

Gra VR roku

Ghosts of Tabor

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

F1 23

Gorilla Tag

Labyrinthine

Owoc miłości

Red Dead Redemption 2

Rust

Deep Rock Galactic

DOTA 2

Apex Legends

Najlepsza gra na Steam Decku

Diablo IV

DREDGE

Brotato

Hogwarts Legacy

The Outlast Trials

Razem raźniej

Party Animals

Warhammer 40,000: Darktide

Lethal Company

Sunkenland

Sons Of The Forest

Znakomity styl wizualny

Atomic Heart

High On Life

COCOON

Inward

Darkest Dungeon II

Najbardziej innowacyjna rozgrywka

Shadows of Doubt

Starfield

Contraband Police

Your Only Move Is HUSTLE

Remnant II

Najlepsza gra, w której jesteś do bani

Sifu

EA Sports FC 24

Overwatch 2

Lords of the Fallen

Street Fighter 6

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Persona 5 Tactica

The Last of Us Part I

Hi-Fi RUSH

Chants of Sennaar

Pizza Tower

Gra ze znakomitą fabułą

Lies of P

STAR WARS Jedi: Ocalały

Love Is All Around

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4 Remake

Usiądź i zrelaksuj się

Train Sim World 4

DAVE THE DIVER

Potion Craft: Alchemist Simulator

Cities: Skylines II

Coral Island

Nagrody Steam 2023. Zwycięzcy

Głosy oddane podczas zimowej wyprzedaży Steam zadecydowały o wyborze poniższych gier jako zwycięzców Nagród Steam 2023!

Gra roku

Baldur’s Gate 3

Gra VR roku

Labyrinthine

Owoc miłości

Red Dead Redemption 2

Najlepsza gra na Steam Decku

Hogwarts Legacy

Razem raźniej

Lethal Company

Znakomity styl wizualny

Atomic Heart

Najbardziej innowacyjna rozgrywka

Starfield

Najlepsza gra, w której jesteś do bani

Sifu

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

The Last of Us Part I

Gra ze znakomitą fabułą

Baldur’s Gate 3

Usiądź i zrelaksuj się

DAVE THE DIVER

Nagrody Steam potwierdzają jednocześnie, że to Baldur's Gate 3 jest niekwestionowanym liderem wśród gier zdobywających uznanie graczy i recenzentów na całym świecie. Najnowsza produkcja Larian Studios była dostępna już w 2020 r. w ramach tzw. wczesnego dostępu, dopiero jej pełna wersja wydana w sierpniu (PC) tego roku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. I to nie tylko pecetowych. Gra na konsoli PlayStation 5 zadebiutowała we wrześniu, a na Xbox Series X|S trafiła kilkanaście dni temu. Produkcja cieszy się również wielkim uznaniem krytyków i recenzentów. I nie będzie chyba większym zaskoczeniem fakt, że zdobyła ponad 20 nagród, w tym za najlepszą grę roku w ramach nagród Golden Joystick Awards, czy The Game Awards 2023.

Warto też przypomnieć, że na kilka dni przed końcem roku Valve zaprezentowało swoje własne podsumowanie, w którym przedstawiono najlepiej sprzedające się gry na Steam. Choć firma nie zdecydowała się na podzielenie się konkretnymi liczbami, gracze mają możliwość sprawdzić to, co najchętniej kupowali inni. Na liście znalazły się m.in. Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Starfield, Cities: Skylines 2, czy EA Sports FC 24. Pełną listę najlepiej sprzedających się gier na Steam sprawdzicie w naszym podsumowaniu.