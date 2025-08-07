Drastyczna zmiana w GTA Online. Część użytkowników już nie zagra

Rockstar Games wprowadza obowiązkową weryfikację wieku w GTA Online, by dostosować się do brytyjskiego Online Safety Act. Nowe przepisy mogą wpłynąć na liczbę graczy, a nawet na przyszłe przychody firmy Take-Two Interactive.

Rockstar Games wprowadza obowiązkową weryfikację wieku dla graczy GTA Online. Zmiany te są odpowiedzią na nowe przepisy w Wielkiej Brytanii – tzw. Online Safety Act – które nakładają na wydawców gier obowiązek ścisłego przestrzegania limitów wiekowych przy dostępie do treści online. Nowe zasady mogą mieć wpływ nie tylko na społeczność graczy, ale i na przyszłe wyniki finansowe firmy Take-Two Interactive.

Reklama

W praktyce oznacza to, że gracze w Wielkiej Brytanii będą musieli potwierdzić swój wiek, zanim uruchomią tryb sieciowy w Grand Theft Auto V. Zmiana zostanie wprowadzona poprzez specjalną sekcję „Verify Age” w ustawieniach gry. Jak wynika z ujawnionych fragmentów kodu, użytkownicy zobaczą specjalny komunikat proszący o zweryfikowanie wieku.

Nie masz 18 lat? W UK w GTA już nie zagrasz

Nowe przepisy będą obowiązywać wszystkich wydawców działających na rynku brytyjskim, co oznacza, że podobne funkcje mogą pojawić się również w innych grach wydawanych przez Take-Two Interactive, w tym w Red Dead Online. Wprowadzenie takich mechanizmów nie jest jedynie kosmetyczną zmianą i w praktyce może wpłynąć na liczebność aktywnych graczy, zwłaszcza młodszych użytkowników, którzy dotychczas obchodzili ograniczenia wiekowe.

GTA Online to nie tylko popularna gra, ale też gigantyczna maszynka do zarabiania pieniędzy. Od premiery w 2013 roku seria GTA wygenerowała co najmniej 9,72 miliarda dolarów przychodu, z czego ogromna część pochodzi właśnie z trybu online. Wprowadzenie nowych ograniczeń może przełożyć się na mniejszą aktywność użytkowników, a tym samym potencjalnie na mniejsze przychody z mikropłatności.

Grafika: depositphotos.com