Premiery gier – styczeń 2024. Lista wszystkich najgorętszych produkcji!

2023 rok, przepełniony doskonałymi premierami, jest już za nami. Pora zapomnieć o przeszłości i zając się teraźniejszością oraz niedaleką przyszłością — przy jakich grach wideo spędzimy najwięcej czasu w pierwszym miesiącu 2024 roku? Sprawdźmy to!

Bulletstorm VR (Meta Quest, SteamVR, PlayStation VR2) — 18 stycznia

Bulletstorm to idealna gra dla fanów ekscentrycznych i brutalnych produkcji. Jest tutaj sporo absurdów i krwawych pomysłów rodem z Duke Nukem, jest dynamika z DOOM, a przy okazji jest mnóstwo absurdalnych pomysłów i niecodziennego poczucia humoru przypominającego to, co dostawaliśmy w Saints Row 3. Gra, której akcja toczy się w przyszłości, sprawdza się naprawdę nieźle i to bardzo solidna produkcja — a jeśli jej premiera w 2011 roku czy odświeżona edycja wydana kilka lat później Was ominęła, to teraz możecie nadrobić tę grę… w wirtualnej rzeczywistości. Bulletstorm w VR może okazać się czymś naprawdę doskonałym — jest na co czekać!

Prince of Persia: Zaginiona korona (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) — 18 stycznia

Prince of Persia powraca… ale chyba nie w takiej formie, na jaką wielu graczy liczyło. Zaginiona korona to przygotowana przez Ubisoft dość klasyczna platformówka 2,5D, w której będziemy przemierzać różne lokacje, walczyć z wrogami, rozwiązywać zagadki, uczyć się parkouru, a wszystkiemu pomogą specjalne moce i wyjątkowe umiejętności akrobatyczne Sargona — głównego bohatera należącego do grupy Nieśmiertelnych. Gra może okazać się bardzo przyjemna, ale raczej nie ugasi pragnienia fanów serii, czekających na nową, pełnoprawną odsłonę.

The Last of Us Part II Remastered (PS5) — 19 stycznia

Po sukcesie remake’u The Last of Us Part I na PlayStation 5 i PC, przyszedł czas na odświeżoną wersję drugiej części przygód Ellie. The Last of Us Part II Remastered będzie oferować ulepszoną grafikę, w tym wsparcie dla rozdzielczości 4K w trybie Fidelity, 1440p przeskalowane do 4K w trybie Performance, opcję Unlocked Framerate dla telewizorów obsługujących VRR. Do tego wyższej rozdzielczości tekstury, lepszej jakości cienie i wiele więcej. Gra będzie też w pełni wykorzystała możliwości PS5 i kontrolera DualSense. Do remastera zawita znany z remake'u tryb Speedrun oraz możliwość odblokowywania dodatkowych skórek dla Ellie i Abby oraz broni. Naughty Dog udostępni również fragmenty rozgrywki, które zostały wycięte z oryginału. Lost Levels — bo tak nazywa się ten tryb — umożliwi rzucenie okiem na to, nad czym przed laty pracowała ekipa z ND. Będzie też można poznać nieco więcej szczegółów na temat serii dzięki opcji komentarza twórców, który towarzyszyć będzie w czasie rozgrywki. Miłym dodatkiem dla fanów będzie opcja „Guitar Free Play”, która rozszerza możliwości grania na różnych instrumentach, wcielając się w różnych bohaterów i odwiedzając różne lokalizacje. The Last of Us Part II Remastered to również nowy tryb: No Return. Czerpiący inspiracje z gier roguelike zaoferuje generowane losowo potyczki, w których gracze mogą testować różne style rozgrywki i wcielić się w różne postacie znane z obu części gry. Tryb pozwoli na odblokowywanie więcej postaci, skórek i innych przedmiotów oraz rywalizowanie w globalnych rankingach w ramach tzw. Daily Run.

Graven (PC) — 23 stycznia

Graven to niezwykle nostalgiczna produkcja. Pierwszoosobowy miks RPG z akcyjniakiem garściami czerpie inspiracje z Hexen, w związku z czym wcielając się w kapłana, dla którego los okazał się wyjątkowo łaskawy (lecz również zagadkowy) przemierzamy dość mroczną krainę fantasy, w której mamy wielu wrogów, a także zestaw broni białych i — przede wszystkim — zaklęć. To wyjątkowy symulator, który przypadnie go gustu fanom starszych gier RPG — zdecydowanie warto mieć tę produkcję na uwadze, szczególnie, że jej cena będzie zaskakująco niska.

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 26 stycznia

Jeśli jesteście fanami Yakuzy, to z pewnością czekacie na nową odsłonę cyklu Like a Dragon. Trzeba przyznać, że ostatnio w serii tworzonej przez studio Ryu ga Gotoku Studio zrobiło się naprawdę tłoczno i może być ciężko się w tym wszystkim połapać — lecz odsłona o podtytule Infinite Wealth to bezpośrednia kontynuacja wydanej w 2020 roku Yakuza: Like a Dragon. Ponownie więc możemy spodziewać się na ekranie takich postaci jak Ichiban Kasuga oraz Kazuma Kiryu. Zapowiada się więc prawdziwe widowisko i jRPG z turową walką z krwi i kości!

Tekken 8 (PS5, Xbox Series X|S, PC) — 26 stycznia

Tekken to wielka marka. Nie tylko rozbudowana lista postaci przyciąga od lat graczy do tej serii — zyskała ona również popularność dzięki rozwiniętemu wątkowi fabularnemu, który nadawał grze głębokość i emocjonalny wymiar. Tekken stał się nie tylko bijatyką, lecz także opowieścią o zmaganiach, poświęceniach i triumfach bohaterów. Z nadejściem Tekken 8 pojawia się pytanie, jaką nową erę przyniesie nowa odsłona legendy. Czy zaskoczy nas jeszcze bardziej, dostarczając nowych emocji i wprowadzając świeże spojrzenie na gatunek, czy może okaże się odgrzewanym kotletem? Dowiemy się już za chwilę.

