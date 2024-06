Druga połowa maja dla graczy Xbox posiadających abonament Xbox Game Pass był naprawdę interesujący. W tamtej rozpisce znaleźliśmy takie produkcje jak Chants of Sennaar, EA Sports NHL 24, Immortals of Aveum, Moving Out 2, Humanity, Lords of the Fallen oraz aż trzy premierowe gry — Hauntii, Galacticare i Senua’s Saga: Hellblade II. Nowy miesiąc zapowiada się jednak równie interesująco — zarówno pod względem liczby gier, które pojawią się w katalogu jak i samych tytułów, które dostępne będą dla graczy Xbox i PC.

Xbox Game Pass — co trafi do katalogu w czerwcu 2024 roku?

W czerwcu dostaniemy przede wszystkim dwie części Octopath Traveler — serii, która zadebiutowała w 2018 roku. To japońskie RPG z unikalnym stylem graficznym „HD-2D” i ośmioma różnymi bohaterami, z których każdy ma swoją własną historię. Gra oferuje turową walkę, zaawansowane mechaniki RPG i wciągającą narrację. Każdy z bohaterów posiada unikalne umiejętności i swoją własną historię, co sprawia, że każda rozgrywka może być inna, a świat gry jest bogaty i pełen tajemnic do odkrycia. Do tego w rozpisce znalazło się The Callisto Protocol, czyli debiutancka gra Striking Distance, lecz to wcale nie oznacza, że przy produkcji pracowali niedoświadczeni ludzie. Zespół składa się z weteranów, którzy kiedyś pracowali przy Dead Space — i po Callisto Protocol widać to na pierwszy rzut oka. Niezwykle brutalny survival horror, w którym walka o przetrwanie w więzieniu położonym na księżycu Callisto jest niezwykle trudna i zwyczajnie potrafi wystraszyć. Zbieranie materiałów, nieustanna walka o przeżycie i przytłaczający klimat — The Callisto Protocol to spełnienie marzeń fanów pierwszego Dead Space’a.

Dostępne już dziś:

Octopath Traveler (Konsole, Chmura, PC)

Octopath Traveler II (Konsole, Chmura, PC)

12 czerwca:

Depersonalization (PC)

13 czerwca:

Isonzo (Konsole, Chmura, PC)

The Callisto Protocol (Konsole, Chmura, PC)

18 czerwca:

Still Wakes the Deep (Konsole, Chmura, PC) — premiera

Jakie gry w czerwcu opuszczą Xbox Game Pass?

15 czerwca z katalogu Xbox Game Pass znikną takie gry jak:

Bramble: The Mountain King (Konsole, Chmura, PC)

High on Life (Konsole, Chmura, PC)

Rune Factory 4 Special (Konsole, Chmura, PC)

Spacelines from the Far Out (Konsole, Chmura, PC)

The Bookwalker (Konsole, Chmura, PC)

Tradycyjnie, przypominamy też o nowym cenniku, który obowiązuje od kilku miesięcy. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilku miesięcy w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?

