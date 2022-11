Resident Evil to jedna z największych i najpopularniejszych serii gier wideo. Niezależnie od tego, czy lubicie japoński gamedev czy gatunek survival-horror, o tym IP na pewno słyszeliście - i z pewnością mieliście z nim jakikolwiek kontakt.

Resident Evil 7: biohazard było dla serii niemałą metamorfozą i pójściem w inny, niespotykany wcześniej kierunek. Resident Evil 8: Village z Lady Dimitrescu kontynuowało ten trend - i były to odsłony tak udane, że gracze nie mogą doczekać się kolejnej części. Co wiemy o Resident Evil 9?

Resident Evil 9 nie będzie kontynuacją ósmej części!

Warto na początku zaznaczyć, że Resident Evil 9 nie będzie kontynuacją wydarzeń z “siódemki” i “ósemki”. Na początku faktycznie taki był zamysł i przygody Ethana Wintersa miały być trylogią, jednak perypetie protagonisty zakończą się w dodatku fabularnym do Village. Z tego względu można założyć, że RE9 otworzy całkowicie nowy rozdział w serii - z jakimi bohaterami więc się spotkamy?

Źródło: Residence of Evil

Resident Evil 9 - bohaterowie

Ethana Wintersa już nie zobaczymy, jednak to wcale nie oznacza, że nie będzie ciekawych bohaterów. Wiemy już, że z pewnością spotkamy Chrisa Redfielda, czyli jedną z najbardziej ikonicznych postaci dla całej serii. Do tego wiemy, że córka Ethana, Rosemary, dalej żyje - i w internecie możemy trafić na mnóstwo teorii dotyczących tego, że to właśnie ona pojawi się w “dziewiątce”. Ma to o tyle sens, że w lore cały czas obecna jest Eveline, jedna z antagonistek z RE7: biohazard. Takie połączenie bez dwóch zdań może okazać się niezwykle interesujące.

Nazwa Resident Evil 9. Czego możemy spodziewać się po nowej grze z serii?

Capcom nie podzielił się oficjalnymi informacjami dotyczącymi podtytułu nadchodzącej części Residenta, jednak według społeczności 4chana, która bez przerwy usilnie szuka jak największej ilości informacji na ten temat, nowa odsłona może nosić nazwę Apocalypse.

Resident Evil 9 - fabuła i miejsce akcji

Resident Evil 7 i 8 to niezwykle mroczne części, które poza survivalowymi elementami potrafią wystraszyć. Nie jest to kwestia nawet samych jump scare’ów, co całego klimatu, muzyki i niepokoju wywoływanego przez bohaterów, lokacje i fabułę.

Capcom co prawda nie podzielił się jeszcze żadnymi dokładnymi informacjami na temat tego, gdzie Resident Evil 9 - jednak przecieki sugerują, że akcja produkcji zabierze nas do lasu pełnego mrocznego folkloru. W grze ma pojawić się również wirus, który doprowadzi do tytułowej apokalipsy - a w całość oczywiście zamieszana będzie Umbrella Corporation. Trzeba zatem przyznać, że zapowiada się mrocznie i niezwykle interesująco.

Resident Evil 9 będzie najlepszą częścią serii? Wiele na to wskazuje

Ostatnie dwie odsłony serii oraz remake’i klasycznych części były grami naprawdę dobrej jakości i nie dawały żadnych powodów do narzekań. Wiele wskazuje jednak na to, że “dziewiątka” będzie jeszcze lepsza - Capcom przyznaje, że nad grą spędzi łącznie 6-7 lat. Z tego względu można się spodziewać, że Apocalypse zaskoczy nas jeszcze bardziej - i zważając na domniemane miejsce akcji, fani serii mają mnóstwo powodów do ekscytacji.

Dokładność detali w lokacjach, elementy logiczne i survivalowe, design przeciwników, mroczna historia i stojąca za wszystkim tajemnica dotycząca Umbrella Corporation - to wszystko będzie na najwyższym możliwym poziomie.

Na jakich platformach pojawi się Resident Evil 9?

Nie ma wątpliwości, że Resident Evil 9 ominie konsole starej generacji. Z tego względu możemy mieć pewność, że nowy hit od Capcomu zadebiutuje na komputerach osobistych z systemem Windows oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Czy RE9 będzie na Nintendo Switch, podobnie jak poprzednie części? Ciężko stwierdzić - ale jeśli się pojawi, to na pewno w chmurze.

Resident Evil 9 - data premiery

Kiedy możemy spodziewać się debiutu Resident Evil 9? Capcom nie podał jeszcze dokładnej daty premiery, jednak słowa deweloperów pozwalają wywnioskować wywnioskować, że produkcja pojawi się w 2024 roku.

Prace nad RE9 trwają od 2018 roku, a tak jak wspomnieliśmy wyżej, Capcom zakłada 6-7 lat pracy nad tytułem. Z tego względu możemy założyć, że gra pojawi się nie wcześniej, niż w 2024. Jeszcze trochę więc musimy poczekać, lecz nie ma wątpliwości, że będzie warto!