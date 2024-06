GTA 6 nadchodzi wielkimi krokami — i wszyscy nie mogą się doczekać

GTA 6 to nie tylko wyczekiwana gra — to prawdziwe wydarzenie, które może wstrząsnąć całym przemysłem gier wideo. Nowa część serii Grand Theft Auto wzbudza emocje nie tylko wśród oddanych fanów, ale także wśród osób, które na co dzień nie grają na konsolach czy komputerach. Fenomen GTA osiągnął takie rozmiary, że nawet osoby niezainteresowane grami nie mogą się doczekać premiery kolejnej części.

Internet huczy z niecierpliwości, a każda nowa informacja o nadchodzącej grze staje się tematem gorących dyskusji. W świecie Grand Theft Auto zawsze jest miejsce na więcej, a pragnienie nowych przygód w świecie Rockstara zdaje się nie mieć końca. Nic dziwnego, że cały świat czeka z niecierpliwością na kolejne kroki Rockstar Games — bo to, co nadchodzi, może być jednym z największych wydarzeń w historii gier wideo. A potwierdzają to tylko rekordy wyświetleń pod zwiastunem GTA.

Co z GTA 6 na PC?

Wraz z krótką zapowiedzią od Rockstara, poznaliśmy też platformy, na których zadebiutuje gra. A będą to konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. A co z posiadaczami komputerów PC? Na ten moment informacje prasowe są jasne — GTA VI w pierwszej kolejności pojawi się na konsolach i to wyłącznie obecnej generacji. Rockstar Games i Take-Two mówią wprost — gra będzie dostępna na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.

Wiele wskazuje na to, że wersja na PC pojawi się później. Jak późno? Nie jest to wiadome. GTA V na „pecety” trafiło prawie dwa lata po premierze konsolowej. Czy tak długo będzie trzeba czekać w przypadku najnowszej odsłony serii? Musimy poczekać na oficjalne komunikaty i bardziej szczegółowe informacje. Temat ten postanowiono poruszyć na konferencji TD Cowen i prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, zmierzył się z pytaniem, czy brak zapowiedzi Grand Theft Auto 6 na PC oznacza, że wersja gry na tę platformę nie istnieje, czy zostanie ogłoszona nieco później. Odpowiedź Zelnicka była następująca:

Cóż, brak ogłoszenia nie jest czymś, co można już potwierdzić. Jedyną rzeczą, która następuje po braku ogłoszenia, jest albo ogłoszenie, albo dalszy brak ogłoszenia — co pewnie też może się wydarzyć. Nie wydaje mi się, by którakolwiek z tych opcji była przesądzona. […] Rockstar ma pewne podejście do platform, które widzieliśmy już wcześniej i w odpowiednim czasie studio przedstawi więcej ogłoszeń. Wierzę, że właściwą strategią dla naszej firmy jest bycie tam, gdzie jest konsument. A patrząc w przeszłość widać, że firma w miarę upływu czasu sięgała do konsumentów we wszystkich miejscach i na dowolnej sensownej platformie.

Odpowiedź jest więc dość wymijająca, ale bądźmy szczerzy — wszyscy mogliśmy się dokładnie czegoś takiego spodziewać. Zdaje się jednak, że Rockstar, podobnie jak do tej pory, zapowie GTA 6 na PC; ale po prostu dopiero za jakiś czas.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: VideoGamesChronicle

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry