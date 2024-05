Cicha premiera kontynuacji hitu. Co pojawi się Xbox Game Pass w najbliższych dniach?

Dopiero mieliśmy majówkę, a już wkraczamy w drugą połowę miesiąca. To doskonały moment na zaprezentowanie oferty Xbox Game Pass na najbliższe tygodnie. Microsoft ma dobre wiadomości dla graczy – będzie w czym wybierać!

Początek maja dla graczy Xbox posiadających abonament Xbox Game Pass był naprawdę interesujący, choć nieco skromny. Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume , Brothers: A Tale of Two Sons i premierowe Little Kitty, Big City. Końcówka miesiąca zapowiada się znacznie interesująco – zarówno pod względem liczby gier, które pojawią się w katalogu jak i samych tytułów, które dostępne będą dla graczy Xbox i PC.

Na szczególną uwagę zasługuje tu przede wszystkim Senua’s Saga: Hellblade II. Kontynuacja hitu z 2017 r., który okazał się jednym z najciekawszych tytułów na wyłączność poprzedniej generacji. Zaskakujące, że Microsoft oszczędza na promowaniu tej produkcji, na którą czeka wielu fanów z całego świata. Kampanii marketingowej prawie nie ma, a krótki zapowiedzi w postaci wpisów w mediach społecznościowych to za mało, by zainteresować potencjalnych, nowych graczy. Nie da się jednak ukryć, że nowa produkcja za którą odpowiada Ninja Theory spotka się z uznaniem recenzentów i samych zainteresowanych graczy – przekonamy się już niedługo, gdyż gra zadebiutuje na rynku, w tym także w katalogu Xbox Game Pass już w przyszłym tygodniu, 21 maja. A co jeszcze innego pojawi się w bibliotece w najbliższych dniach i tygodniach? Sprawdźmy!

15.05

Chants of Sennaar (Konsole, Chmura, PC)

16.05

EA Sports NHL 24 (Konsole, Chmura, PC) – w ramach EA Play

Immortals of Aveum (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC) – w ramach EA Play

21.05

Senua’s Saga: Hellblade II (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera

23.05

Galacticare (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera

Hauntii (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera

28.05

Moving Out 2 (Konsole, Chmura, PC)

30.05

Humanity (Konsole, Chmura, PC)

Lords of the Fallen (Konsole Xbox Series X|S, Chmura, PC)

Natomiast już na początku czerwca w Xbox Game Pass zadebiutują:

4.06

Firework (PC)

Rolling Hills (Konsole, Chmura, PC) – premiera

Co zniknie z oferty Xbox Game Pass w maju?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.05

Chicory: A Colorful Tale (Konsole, Chmura, PC)

Farworld Pioneers (Konsole, Chmura, PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Konsole, Chmura, PC)

Pac-man Museum Plus (Konsole, Chmura, PC)

Little Witch in the Woods (Konsole, Chmura, PC)

Railway Empire II (Konsole, Chmura, PC)

Tradycyjnie, przypominamy też o nowym cenniku, który obowiązuje od kilku miesięcy. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilku miesięcy w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?