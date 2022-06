Apple Car Play ucieka Android Auto o lata świetlne

Apple Car Play wyznacza nowy standard

Apple niby od niechcenia zaprezentowało dzisiaj największą aktualizację Car Play w historii. Co prawda to co dzisiaj pokazano to jeszcze śpiew przyszłości i wiele będzie zależało od współpracy poszczególnych producentów samochodów, ale znając firmę z Cupertino, chętnych do współpracy nie zabraknie. Według Apple niemal 80% nabywców samochodów w USA wybiera tylko takie auta, które wspierają Apple Car Play i trudno im się dziwić. Na mojej liście wsparcie współpracy ze smartfonem również było bardzo wysoko. Nowa generacja Car Play ingeruje jednak w systemy samochodów jeszcze mocniej niż do tej pory. Apple chce całkowicie przejąć system infotainment, na wzór tego co Google robi z Android Automotive.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie jakby miało to wyglądać, ale lista producentów samochodów, którzy pracują nad nową wersja Apple Car Play jest całkiem spora i obejmuje takie marki jak Mercedes, Audi, Ford, Honda, Renault czy Volvo, a można bezpiecznie założyć, że w przyszłości dojdą kolejne. Apple chce wykorzystać nie tylko ekrany systemu inforozrywki, ale również coraz częściej spotykane wirtualne zegary znajdujące się przed kierowcą. Na takim dodatkowym wyświetlaczu miałyby się pojawić informacje na temat prędkości samochodu, obrotów silnika, zużycia paliwa itp., a to wszystko pośród np. nawigacji z map Apple. Do tego ma dojść również sterowanie podstawowymi funkcjami pojazdu, czyli np. nawiewami i klimatyzacją czy radiem. Ten stopień integracji z Apple Car Play będzie wymagał sporych nakładów pracy, ale wygląda na to, że wielu producentów jest na to gotowych. Pierwsze integracje mają być zaprezentowane w przyszłym roku.

Tym samym Android Auto pozostanie ponownie daleko w tyle, co nadchodząca aktualizacja dla tego systemu zaledwie dogoni to co obecnie oferuje Car Play, czyli obsługę dwóch aplikacji na wyświetlaczu jednocześnie. Do tej pory Android Auto pokazuje tylko jedną aktywną aplikację i ewentualnie małe wskazówki z innej aplikacji na dolnej belce nawigacyjnej.