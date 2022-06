tvOS 16 - wielki nieobecny WWDC 2022 również doczekał się nowości

Kalifornijska firma musiała albo zapomnieć o tvOS 16, albo nie zdołała go zmieścić do i tak już sytego rozkładu jazdy. Apple nie ułatwia zbierania informacji na ten temat, gdyż wszystkie systemy mają swoją własną stronę z pełną kolekcją danych, poza tvOS właśnie. Skupmy się jednak na tym, co do tej pory pojawiło się w sieci.

Po pierwsze, tvOS 16 wreszcie wprowadzi obsługę Joy-Conów oraz Pro Controllerów od Nintendo Switch. Apple zapewnia również, że to nie jedyne nowe kontrolery, które będą obsługiwane - poza urządzeniami z najnowszej konsoli Nintendo, z tvOS 16 kompatybilnych będzie mnóstwo innych padów, zarówno na USB, jak i przez Bluetooth.

Najnowsza wersja systemu Apple TV wprowadza także obsługę HDR10+, czyli, tłumacząc w wielkim skrócie, technologii wideo o wysokim zakresie dynamiki, pozwalające na dostosowanie i optymalizację każdej klatki wideo HDR do możliwości wyświetlacza, opierając się na intencjach twórcy danej treści.

W systemie tvOS 16 w kluczowych momentach treningu w aplikacji Apple Fitness+ pokażą są wskaźniki intensywności, które pojawiają się na ekranie w celu motywacji użytkownika. Kwestie intensywności każdy użytkownik będzie mógł dostosować sam, wybierając spośród trzech poziomów. iOS 16 dostanie również nową aplikację Remote Control.

W przypadku tvOS 16 kluczową rolę odegra również Matter - standard, który pozwala na korzystanie z inteligentnych sprzętów bez względu na to, kto jest jego producentem. Jest on zgodny z urządzeniami ponad 200 firm, w tych takich gigantów jak Amazon, Google, Connectivity Standards Alliance, Samsung, czy - oczywiście - Apple. Język komunikacji Matter wykorzystuje technologie Thread, Wi-Fi, Bluetooth i Ethernet, co umożliwia wszystkim urządzeniom komunikowanie się ze sobą lokalnie, bez potrzeby podłączenia do chmury. W istocie standard ten jest niesamowicie wygodny dla użytkownika - decydując się na rozszerzenie inteligentnego domu o kolejne urządzenie, nie musimy się w ogóle martwić o kwestie łączności i komunikacji między pozostałymi smart urządzeniami. Matter pozwoli wybierać spośród jeszcze bardziej kompatybilnych akcesoriów inteligentnego domu i sterować nimi za pomocą aplikacji Home i Siri na urządzeniach Apple. Będzie wymagał systemu tvOS 16 i Apple TV lub HomePod działającego jako centrum domowe.

Skoro już o HomePodzie mowa - kalifornijska firma po raz pierwszy udostępni oprogramowanie do głośników HomePod w wersji beta testerom publicznym. Jest to dosyć ważna informacja, która może sugerować, że firma z Cupertino planuje coraz poważniej podchodzić do rynku inteligentnych głośników.

Która nowość w tvOS 16 ekscytuje Was najbardziej? Jaka zapowiedź z WWDC 2022 zrobiła na Was największe wrażenie? Dajcie znać w komentarzach!

