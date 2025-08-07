Nowy GPT‑5 miażdży poprzednie wersje. Zobacz, co potrafi

Zapomnijcie o ChatGPT, którego dotychczas używaliście. OpenAI właśnie zaprezentowało GPT-5, czyli coś więcej, niż tylko aktualizację popularnego modelu – to prawdziwy skok milowy. Najnowszy system od OpenAI redefiniuje, czym może być sztuczna inteligencja, łącząc błyskawiczne odpowiedzi z pogłębionym rozumowaniem. GPT‑5 działa szybciej i sprawniej, niż poprzednicy.

GPT‑5 – jeden system, wiele poziomów myślenia i realne zastosowania

GPT‑5 to zintegrowana architektura składająca się z trzech warstw – modelu bazowego odpowiadającego na większość zapytań, wersji „thinking” do bardziej złożonych problemów oraz inteligentnego routera, który sam decyduje, którego trybu użyć. Jeśli użytkownik poprosi o „głęboką analizę”, model automatycznie uruchamia tryb rozszerzonego rozumowania. Co więcej, router uczy się na podstawie rzeczywistych danych, takich jak preferencje użytkowników czy trafność odpowiedzi, stale się doskonaląc.

GPT‑5 to także przełom w praktycznym zastosowaniu AI i być może koniec z kontrowersyjnymi błędami. Znacząco ograniczono ryzyko tzw. halucynacji, poprawiono przestrzeganie instrukcji, a model stał się mniej uległy emocjonalnie, dzięki czemu odpowiedzi są bardziej merytoryczne. Jego najmocniejsze strony to pisanie, programowanie i wsparcie w tematach zdrowotnych.

Potrafi tworzyć zaawansowane aplikacje webowe z jednego promptu, redagować teksty o literackim zacięciu oraz pomagać w analizie danych medycznych – wszystko w sposób zrozumiały i kontekstowy.

Przedstawiamy GPT‑5 – nasz najdoskonalszy system sztucznej inteligencji do tej pory. GPT‑5 to ogromny skok w zakresie inteligencji w porównaniu do wszystkich wcześniejszych modeli. Oferuje najnowocześniejszą wydajność w takich dziedzinach jak programowanie, matematyka, pisanie, zdrowie, percepcja wizualna i wiele innych.

GPT‑5 został oficjalnie udostępniony wszystkim użytkownikom ChatGPT, zarówno darmowym, jak i płatnym. Różnią się jednak limity i wersje oferowane w zależności od planu. Użytkownicy planu Plus mają dostęp do standardowej wersji modelu bez limitów, natomiast subskrybenci planu Pro mogą korzystać z rozszerzonej wersji GPT‑5 Pro, która lepiej radzi sobie z bardziej złożonymi i wymagającymi poleceniami.