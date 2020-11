Współczuję każdemu, kto musi wybrać między Xbox Series X, a PlayStation 5

Opublikowaliśmy już na Antyweb recenzje wszystkich trzech konsol nowej generacji:

I jeśli ich jeszcze nie czytaliście – powiem krótko. Wszystkie trzy sprzęty są udane, ale też zakup każdego z nich nie jest póki co tak zwanym „must have”, który całkowicie odmieni Wasze podejście do elektronicznej rozrywki. Na prawdziwy pokaz mocy nowego PlayStation i nowego Xboksa będziemy musieli jeszcze trochę poczekać i choć to bardzo udane i świetnie działające konsole, to jednak ich premiera nie wywraca konsolowego rynku do góry nogami. Szczególnie, że w każdym z przypadków kluczowa jest biblioteka gier…z poprzedniej generacji.

W swojej recenzji wideo Xboksa Series X, Tomek zaznaczył, że w tej generacji wybór między Xboksem, a PlayStation jest trudny, bo to dość podobne konsole. To prawda, sprzętowo różnice są znikome, obie firmy przyjęły jednak zupełnie inne podejście do nowej generacji i może się okazać, że nie sprzęt, ale właśnie ta strategia będzie kluczowa dla wielu graczy, którzy jeszcze nie dokonali tego trudnego wyboru.

Zacznę od konsol Xbox, bo to one pierwsze pojawiają się na rynku. Microsoft ewidentnie odrobił lekcje i wyniósł sporo wiedzy z nieco źle poprowadzonych Xboksów One. Po pierwsze, nie ograniczył premiery sprzętów na rynku, po drugiej odpuścił przymusowe akcesoria, które niepotrzebnie zawyżały cenę konsoli. Bo tylko tak można wspominać porażkę, którą okazało się drugie wcielenie kontrolera ruchowego Kinect. Najpierw trzeba było za niego przymusowo płacić, a potem został całkowicie przez firmę zignorowany. Microsoft zrozumiał też, że siłą konsoli są gry, a nie jakieś usługi telewizyjne – choć w tym samym czasie zabił „gry na wyłączność”, oferując te same produkcje na platformie Windows 10, która jest przecież zarówno na Xboksach, jak i na komputerach.