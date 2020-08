Gry z Xboksa na smartfonie. xCloud z Game Pass Ultimate już w Polsce

O Project xCloud mówi się i pisze od dawna, ale usługa wciąż wydawała się odległa dla mieszkańców Polski. Granie przez Internet dzięki streamowaniu gameplay’a przez Sieć wymaga odpowiedniej infrastruktury po obydwu stronach, dlatego Microsoft ostrożnie udostępnia usługę kolejnym graczom i w kolejnych regionach. Nie mniej z wypiekami na twarzy śledziłem wszystkie te doniesienia od samego początku, bo deklaracje Microsoftu były jasne: streaming gier będzie jednym z filarów nowej oferty firmy i nikt nie zamierza wstrzymywać jej ekspansji. To działania przeciwne do strategii Sony, które pomimo wcześniej wdrożonej i udostępnionej usługi PlayStation Now cały czas zwleka z uruchomieniem jej w nowych krajach, w tym w Polsce.

xCloud, czyli gry w chmurze na telefonie w ramach Xbox Game Pass Ultimate

Dziś Microsoft oficjalnie zapowiada start usługi Xbox Game Pass Ultimate w naszym kraju z grami dostępnymi na urządzeniach mobilnych dzięki usłudze streamowania xCloud. W poprzednim miesiącu padły zapewnienia, że streamowanie gier dzięki Project xCloud będzie częścią Xbox Game Pass Ultimate bez żadnych dodatkowych opłat, a teraz Polska znajdzie się w gronie 22 krajów, gdzie uruchamiana jest wersja beta dla subskrybentów usługi. Wszystko podyktowane jest oczywiście kwestią gotowości infrastruktury serwerów na przyjęcie milionów graczy.

Wśród ponad 100 gier dostępnych na smartfonach w ramach Xbox Game Pass Ultimate znajdą się Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2. Microsoft deklaruje, że będzie starać się udostępniać nowe gry z oferty Game Pass Ultimate na urządzeniach mobilnych. Naturalnie dzięki temu, że cała rozgrywka odbywa się w chmurze i w ramach naszego konta, to możemy śmiało liczyć na możliwość kontynuacji w miejscu, gdzie skończyliśmy grać na klasycznej konsoli lub komputerze. Rozgrywka może toczyć się z dala od konsoli, ale też i w tym samym pomieszczeniu, co nasze urządzenie, na którym inne osoby też będą grały lub oglądały filmy.

Jak grać w gry z Xbox na smartfonie lub tablecie?

W chwili obecnej Xbox Game Pass Ultimate posiada ponad 10 milionów subskrybentów na konsolach Xbox oraz PC. Teraz lista dostępnych platform rozszerza się o urządzenia mobilne z iOS-em i Androidem, gdzie nie będziemy skazani na tytuły ograniczone możliwościami technicznymi danego smartfona czy tabletu. Do rozgrywki, oprócz dedykowanej aplikacji, potrzebny nam jest tylko odpowiedni kontroler, dlatego Microsoft współpracuje z takimi firmami jak Razer, PowerA, 8BitDo oraz NACON, by przygotować dedykowane urządzeniom mobilnym akcesoria. Należą do nich specjalne uchwyty i kontrolery (także markowane logiem Xbox), które zapewnią wygodne granie na smartfonie lub tablecie. Jeśli wolicie podłączyć do swojego urządzenia mobilnego kontroler od Xboksa lub DualShocka 4, to żaden problem – one też będą komptybilne z xCloud w ramach Xbox Game Pass Ultimate.

Dedykowane kontrolery, uchwyty i klipy

Do już ogłoszonych akcesoriów należą Razer Kishi – kontroler z miejscem na smartfon pomiędzy dwoma uchwytami. Do najważniejszych cech należą zintegrowany przycisk Xbox, klikalne pokrętła analogowe oraz złącze USB-C. Podobną konstrukcją charakteryzuje się MOGA XP7-X Plus, który wydaje się być klasycznym kontrolerem od Xbox One z miejscem na telefon pomiędzy dwoma połówkami pada. Posiada dwa mapowalne przyciski i zintegrowany power bank o pojemności 2000 mAh.