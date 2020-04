Kolejny hit Rockstar Games trafia do Xbox Game Pass. W Red Dead Redemption 2 zagracie już na początku maja

Xbox Game Pass to usługa, która za stałą, miesięczną opłatę daje dostęp do bogatego katalogu gier. To nie tylko małe, niezależne produkcje, ale także rozbudowane tytuły AAA, za które z osobna przyszłoby zapłacić naprawdę sporo pieniędzy. Biblioteka zmienia się każdego miesiąca — pojawiają się nowe tytuły, a niektóre, nieco starsze pozycje, z niej znikają. W najbliższym czasie do Xbox Game Pass trafią min. HyperDot, czy Levelhead. Wczoraj graczom sprawiono niemałą niespodziankę. Do usługi dodano Yakuza Kiwami — jedną z nowszych odsłon japońskiej serii od SEGA. Jednak prawdziwa bomba szykuje się w pierwszym tygodniu maja.

Red Dead Redemption 2. May 7. pic.twitter.com/9takJL7Wa1 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 23 kwietnia 2020

7 maja do katalogu Xbox Game Pass na konsolach Xbox One trafi Red Dead Redemption 2 — kontynuacja hitu studia Rockstar Games. Wydana w 2018 r. produkcja szybko stała się jedną z najwyżej ocenianych gier obecnej generacji. Zdobyła ponad 175 nagród, a wiele redakcji przyznało jej najwyższe noty w recenzjach. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej o samej grze, to warto przeczytać recenzję Red Dead Redemption 2, którą przygotował dla Was Paweł. Gra w ramach Xbox Game Pass będzie dostępna wyłącznie na konsolach — w chwili obecnej nie ma informacji, by trafiła też na komputery. Wersja pecetowa pojawiła się na rynku kilka miesięcy temu, jednak jej premierze towarzyszyły dość nieprzyjemne problemy.

Red Dead Redemption 2 w Xbox Game Pass już 7 maja

Przy okazji warto przypomnieć o innym tytule studia Rockstar Games, który jest dostępne w ramach Xbox Game Pass na konsolach Xbox One. 7 maja z oferty zniknie Grand Theft Auto V — chyba jedna z najpopularniejszych gier poprzedniej i obecnej generacji. Warto więc się pospieszyć z kończeniem rozbudowanej fabuły. Jeśli chcecie mieć możliwość dalszej zabawy w Los Santos, możecie kupić ją z 20% zniżką, która obowiązuje na tytuły obecne w bibliotece Xbox Game Pass.

Jeśli nie macie i nie korzystaliście jeszcze z Xbox Game Pass, a chcecie sprawdzić bogatą bibliotekę gier, w tym nadchodzące Red Dead Redemption 2, to warto skorzystać z trwającej nadal promocji. Za 4 zł otrzymacie dostęp na miesiąc — to powinno wystarczyć na poznanie rozległego świata dzikiego zachodu.