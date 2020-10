PlayStation Plus Collection: jak działa i jakie gry znajdziemy w usłudze?

PlayStation Plus Collection — wszystko co musisz wiedzieć o usłudze będącej częścią PS+

PlayStation Plus Collection będzie usługą dostępną dla subskrybentów PS+, którzy bez żadnych dodatkowych opłat będą mogli cieszyć się dostępem do pakietu jednych z najlepszych gier mijającej właśnie generacji. W dniu premiery cały pakiet klasycznych tytułów z PlayStation 4 będzie tam dostępny — i dostęp do niego zapewniony będzie tak długo, jak długo aktywna będzie subskrypcja abonamentu. Naturalnie wszystkie gry które doczekały się usprawnionej wersji będzie można w ramach PlayStation Plus Collection uruchomić w podrasowanej wersji: z szybszymi czasami ładowania i bez spadku klatek, który dla części z tych gier nawet PlayStation 4 Pro był chlebem powszednim.

PlayStation Plus Collection — pełna lista gier

Lista gier także zdążyła od ostatniego czasu ewoluować — i trafiło na nią kilka nowych tytułów. Pełna lista gier dostępnych w PlayStation Plus Collection prezentuje się następująco:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard.

Lista gier może nie powala długością, bo to tylko 20 tytułów, ale trzeba przyznać, że są tam absolutne hity. I produkcje, które jak mało co, mają szansę zachęcić graczy którzy nie mieli PS4. Największy minus to taki, że jako właściciel obecnej generacji ograłem z powyższej listy wszystko… co mnie interesowało. Ale myślę, że dla tych którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z konsolami Sony, będzie to kuszący zestaw. No i wszystko to dostępne na wyciągnięcie ręki, bez konieczności dodatkowych wydatków — poza abonamentem, który dla wszystkich chcących grać online i tak jest obowiązkowy.

