Volkswagen Tiguan R jest wyraźnie twardszy i bardziej zwarty od wersji „cywilnych”. Nie jest to poziom z gatunku „sztywno”, ale podczas szybkiej jazdy na nierównej drodze daje się to odczuć – tego jednak oczekiwaliśmy. Z drugiej jednak strony słowa uznania dla inżynierów, że auto zachowuje wzorową trakcję w takich sytuacjach – pasażerami trzęsie, ale auto trzyma się drogi jak przyklejone. Za to duży plus. Rzeczywiście w szybko pokonywanych zakrętach daje się wyczuć delikatnie nadsterowną charakterystykę – Tiguan R zauważalnie zacieśnia łuk. Nie jest to oczywiście efekt równie mocny, jak w tylnonapędowych samochodach, ale nie ma mowy o podsterownej charakterystyce i rzeczywiście mocniejsze dodanie gazu w zakręcie ma sens w tym samochodzie. Mocniejsze, nie znaczy „bez opamiętania”, bo to nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy da się „driftować”? Efektownie na parkingu zarzucić tyłem da się, ale pokłady przyczepności na tylnej osi są tak duże że oczekiwany efekt zobaczymy raczej dopiero na śliskiej nawierzchni.

Z powyższym współgrają hamulce, a także zespół napędowy. Te pierwsze są nie tylko skuteczne podczas gwałtownego wytracania prędkości, ale także odporne na ostre traktowanie. Oponę rozgrzałem dosyć mocno, a z hamulców dym nie poszedł, charakterystycznego zapachu też nie było :) Silnik 2.0 TSI naprawdę daje radę, a skrzynia – szczególnie w trybie manualnym jest naprawdę szybka. Jest tylko jeden problem: zauważalne opóźnienie w reakcji na gwałtowne dodanie gazu w trybach automatycznych – momentami może to być trochę denerwujące. Rozwiązaniem jest oczywiście tryb manualny, ewentualnie działanie z wyprzedzeniem, co jednak nie zawsze jest możliwe. Znacząco to opóźnienie redukują tryby sportowe, ale nie eliminują go do końca. Szkoda, że w najostrzejszym trybie (Race z ESC w trybie Sportowym bądź z całkowicie wyłączonym) komputer nie pozwala na w pełni manualne operowanie skrzynią biegów. Kickdown, gdy tylko jest zapas obrotów, zawsze powoduje zrzucenie biegu, co nie jest oczekiwanym zachowaniem podczas szybkiej jazdy.