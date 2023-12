Toyota: 6 nowych aut elektrycznych do 2026 (Compact SUV Concept), akumulatory LFP i Solid State





Toyota Urban SUV Concept

Już w pierwszej połowie 2024 roku ma debiutować mały, produkcyjny samochód elektryczny Toyoty. Jego zapowiedzią jest Toyota Urban SUV Concept. Auto ma być osadzone w segmencie B-SUV, a więc wielkościowo odpowiadać np. Toyocie Yaris Cross.





Rozmiary auta koncepcyjnego to 430, 182 oraz 162 cm odpowiednio długość, szerokość i wysokość. Klasycznie dla nadwozia typu SUV mamy mocniej narysowane nadkola i stosunkowo wysoką pozycję siedzącą. Wyraźnie też widać, że osie zostały rozsunięte maksymalnie do przodu i tyłu pojazdu. Nie ma pewności, czy klamka tylnych drzwi będzie schowana w słupku C jak w modelu koncepcyjnym.







Planowane są dwie wersje pojemności akumulatora trakcyjnego. Niestety bez szczegółów na temat ich pojemności, a tym samym przewidywanego zasięgu. Najpewniej większy akumulator będzie powiązany z napędem na cztery koła AWD, podczas gdy mniejszy będzie miał tylko przedni silnik elektryczny.





Plan na samochody elektryczne z akumulatorami trakcyjnymi

Toyota zapowiedziała też, że do 2026 roku zaprezentuje 6 aut elektrycznych z akumulatorem trakcyjnym (BEV). Jednym z nich jest omówiony wyżej mały SUV. Istotniejszym jest jednak sam plan dotyczący rozwoju ogniw.

Już teraz Toyota przygotowuje się do wprowadzenia akumulatorów, które zapewnią dwa razy większy zasięg niż ten z bZ4X (czy Lexusa RZ) przy jednoczesnej redukcji kosztów o 20%. Tutaj najpewniej chodzi o stosunkowo dużej pojemności akumulator – przypomnieć bowiem należy, że ten dotychczas stosowany jest stosunkowo mały, jak na elektryczne SUV-y tej wielkości.

Następnym krokiem będzie technologia litowo-żelazowo-fosforanowa (LFP) o bipolarnej strukturze. LFP planowane jest na 2026/2027 rok. Nieco później ma pojawić się wersja „high-performance”, która ma zapewnić zasięg rzędu 1000 km – zapewne w jakimś stosunkowo niskim samochodzie.

Akumulatory Solid State? Te pojawić mają się w 2027/2028, a jedną z najważniejszych innowacji ma być możliwość ładowania od 10 do 80% w około 10 minut. No i zasięg samochodów wyposażonych w takie ogniwa ma wynosić nawet ponad 1000 km. Toyota zaznacza też, że priorytetem dla inżynierów jest kwestia wysokiej trwałości.

Sportowa Toyota FT-Se

Toyota FT-Se została zaprezentowana już w październiku na Japan Mobility Show w Tokio, ale właśnie teraz mogliśmy go zobaczyć w Europie. Auto ma zaledwie 1220 mm wysokości, co przy szerokości 1895 mm oznacza bardzo sportowe proporcje. Niestety na temat samego napędu nie wiadomo praktycznie nic poza tym, że „bateria trakcyjna jest o niewielkich wymiarach”, a silnik ma zmniejszoną masę. Pewnym jest obecność silnika przy tylnej osi, bo auto potrafi solidnie driftować.









Interesująco wygląda też wnętrze pojazdu. Trzeba jednak mieć na względzie, że jest to typowy koncept, więc pewne rozwiązania nie zostaną przeniesione do samochodu produkcyjnego.









Koncept Toyota FT-3e

Tak, FT-3e to inne auto koncepcyjne względem wyżej omówionego FT-Se… Koncept Toyoty FT-3e to SUV, który spośród zaprezentowanych na Kenshiki Forum 2023 aut wprowadzony zostanie najpóźniej. Ma on bowiem bazować na najnowocześniejszej wersji bateryjnej technologii Toyoty. Auto jest dłuższe i niższe od bZ4X.







Ciekawostką są ekrany na zewnątrz pojazdu, które informują o stanie naładowania akumulatora, temperaturze i jakości powietrza w kabinie pojazdu. Ciekawe czy pozostanie to w wersji produkcyjnej, bo przecież tego typu informacje mogą (i częściowo dziś już są) dostępne z poziomu aplikacji w smartfonie. Czy jest więc sens ich powielania bezpośrednio na samochodzie?







Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację Kenshiki Forum odbył się na koszt i zaproszenie firmy Toyota. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.