Nowy MacBook Pro zmiecie konkurencję. Ta funkcja to as w rękawie

Apple rzadko decyduje się na rewolucyjne zmiany w ofercie komputerów. Wszystko wskazuje jednak na to, że już wkrótce MacBook Pro doczeka się funkcji, na którą czeka wielu użytkowników. To na tyle przydatny dodatek, że w kierunku komputerów Apple przychylnym okiem spojrzą nawet posiadacze ThinkPadów i EliteBooków.

Czy komputery Apple radzą sobie jako komputery dla biznesu? Cóż, wszystko zależy od tego, do czego tak właściwie są wykorzystywane. Żadnych trudności nie sprawia im długi czas pracy na baterii. Obsługa poczty elektronicznej i pakietu biurowego? Też bez problemu. Przeglądarka i media społecznościowe? Nic trudnego. Jest jednak coś, czego komputery z Cupertino nigdy nie miały. Co to za funkcja? Łączność mobilna realizowana przy pomocy wbudowanego modemu. Bez konieczności korzystania ze smartfonu jako hotspota. Wygląda na to, że już wkrótce ta luka w specyfikacji zostanie uzupełniona.

MacBook Pro z łącznością 5G? Apple testuje takie rozwiązanie

Jak donosi redakcja serwisu Macworld, udało im się odkryć kod świadczący o zmianie, nad którą Apple może intensywnie pracować. Oto bowiem znaleziono w kodzie oprogramowania komputer, który najprawdopodobniej jest MacBookiem Pro przyszłej generacji. Czym się charakterysuje? Naturalnie najnowszym układem Apple M5 Pro, oznaczonym w kodzie jako t6050. Nie to jest jednak najciekawsze.





Oprócz układu M5 Pro znajdujemy odwołania do autorskiego modemu bezprzewodowego korzystającego z sieci 5G. Zgodnie z tym, co pisze Macworld, ma to być modem Apple C1, znany pod nazwą kodową Centauri.

MacBook Pro bliższy biznesowi, niż kiedykolwiek wcześniej

Jeśli istotnie nowy MacBook pro zostanie wyposażony w łączność bezprzewodową, będzie mógł powalczyć o zupełnie nowe grono klientów. Oprócz użytkowników indywidualnych i kreatywnych profesjonalistów komputerem mogą zainteresować się biznesmeni wymagający łączności zawsze i wszędzie. Cóż, wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będą musieli zastanowić się nad wyborem przyszłego laptopa nieco dłużej.

Źródło: Macworld