Internet 5G bez limitu i drugi abonament gratis. Play rozstawia konkurencję po kątach!

Takiej oferty na abonament komórkowy (również internet mobilny) dawno już nie było, w zasadzie to teraz najtańsze pakiety na rynku z pełnym no limit na wszystko (również internet mobilny 5G bez limitu danych i prędkości), zarówno do telefonu jak i routera WiFi — jeśli chodzi o oferty dla dwóch numerów.

Trochę za dużo tych informacji w leadzie, no ale taką właśnie petardę odpalił dziś Play, to promocja korzystna na wielu poziomach.

Reklama

Aby to jaśniej i dokładniej pokazać, zacznijmy od standardowych cen w dwóch abonamentach komórkowych dla jednego numeru. Mowa tu o abonamencie Oferta L 5G za 95 zł miesięcznie z pełnym no limit na rozmowy, wiadomości SMS/MMS i internet w telefonie bez limitu danych i prędkości.

Drugi abonament to Oferta HOMEBOX 5G za 110 zł miesięcznie, który obejmuje dwie karty SIM — do telefonu i routera WiFi, obie z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości.

Play - 2 abonamenty bez limitu w cenie 1

W przedmiotowej promocji, jeśli wykupimy dwa numery w tych samych abonamentach, drugi numer dostaniemy w zasadzie za darmo na całą umowę.

W Ofercie L 5G za dwa numery zapłacimy 90 zł miesięcznie, czyli po 45 zł za numer. Z kolei w Ofercie HOMEBOX za dwa numery zapłacimy 105 zł miesięcznie (60 zł za pierwszy numer, 45 zł za drugi). Średnio będzie to więc 52,50 zł za numer w telefonie, do tego internet mobilny 5G bez litu danych i prędkości do domowego internetu w routerze WiFi.

Inne oferty bez limitu u konkurencji

Jeśli chodzi o promocję dla Oferty L za 90 zł miesięcznie, 45 zł za numer — z internetem 5G bez limitu danych i prędkości tylko w telefonie, najbliższą cenowo ofertę znajdziecie w subskrypcji Red Bull Mobile, gdzie taki pakiet kosztuje 50 zł miesięcznie dla jednego numeru, czyli 100 zł miesięcznie dla dwóch numerów.

W przypadku Oferty HOMEBOX za 105 zł miesięcznie, czyli 52,50 zł za numer (internet mobilny 5G bez limitu danych i prędkości w telefonach i routerze mobilnym WiFi), możemy ją porównać do subskrypcji Orange Flex — aczkolwiek z jednym zastrzeżeniem.

W subskrypcji Orange Flex za 80 zł miesięcznie dostajemy internet mobilny 5G bez limitu danych i prędkości w telefonie oraz do tego trzy karty SIM/eSIM z tym samym numerem, z których jedną możemy przeznaczyć do mobilnego routera WiFi.

Reklama

Natomiast drugi numer wykupimy za 15 zł miesięcznie, z tym że ten nie będzie miał internetu bez limitu danych i prędkości, możemy mu włączyć cykliczne przekazanie paczki danych z tych 250 GB. Łączny koszt zamknie się nam tu w kwocie 95 zł miesięcznie.

Dla porównania zerknijmy jeszcze na podobną, aczkolwiek standardową ofertę (bez żadnych promocji) w Plusie. Za kartę SIM do telefonu i routera WiFi z internetem 5G bez limitu danych i prędkości zapłacimy tutaj 110 zł miesięcznie, a dodatkowa karta SIM do drugiego telefonu to koszt 30 zł miesięcznie. Łączny koszt za taki zestaw to 140 zł miesięcznie.

Reklama

Co w T-Mobile? Operator ten nie ma oferty łączonej abonamentu komórkowego z internetem mobilnym (tylko ze światłowodami), ale jest rabat za kolejne usługi na koncie w wysokości 20 zł.

Tak więc za dwa numery do telefonu i kartę SIM do routera WiFi z internetem bez limitu danych i prędkości zapłacimy 190 zł miesięcznie.