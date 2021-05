Nigdy nie byłem przesadny fanem gier strategicznych, ale nie stroniłem od nich, jeśli dany tytuł zdołał mnie do siebie przekonać. Tak było z Commandosem, Red Alertem czy właśnie Total War: Rome (lub jak wszyscy na tę grę mówiliśmy Rome Total War). Wszystko zaczęło się dzięki rekomendacji znajomego, który jako fan historii błyskawicznie nabył oryginalną kopię gry i spędzał przed ekranem długie godziny. Podczas jednej z wizyt u klasowego kolegi postanowiłem spróbować swoich sił i… nieźle się wkręciłem. Nie dorównywałem umiejętnościami znajomemu, ale zabawę miałem naprawdę solidną, dlatego lata później Total War: Rome zaklepałem sobie na Steamie, by zawsze móc do gry wrócić.

Wszyscy jednak dobrze wiemy, jak bywa z takimi powrotami. Część gier, które znakomicie wspominamy, to tytuły na których czas mocno odcisnął swoje piętno i choć nie widzę dziś problemów, by wrócić do Maxa Payne’a, pierwszej Mafii czy GTA III, tak po przejściu z menu na mapę w Total War: Rome czar pryskał. Gra, która zachwycała oprawą wizualną, muzyczną i rozgrywką, nie potrafiła mnie już tak wciągnąć. Mimo to, bez namysłu wyposażyłem się w jej mobilną odsłonę, choć nie poświęciłem jej zbyt wiele czasu, ale kupiłem i pobrałem na tablet na wszelki wypadek.

Czy Total War: Rome Remastered miało powód by powstać?

Warto zaznaczyć, że Total War: Rome to jedyna gra z serii, która doczekała się portu na urządzenia z ekranami dotykowymi, a to już o czymś świadczy. Zapowiedź remastera wzbudziła mój niepokój, ale tchnęła w serce też pewną nadzieję, że znowu stracę rachubę czasu ogrywając kampanię. Patrząc na to, jak Microsoft odświeżył Age of Empires, gracze na pewno mieli pewne oczekiwania – czy Creative Assembly stanęło na wysokości zadania?