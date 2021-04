Ilu graczy zwróciło Cyberpunka 2077?

Przejdźmy jednak do mniej przyjemnych rzeczy, czyli zwrotów gry. Wielu z was się pewnie zastanawia jak duża była skala zwrotów i wygląda na to, że na podstawie sprawozdania finansowego oraz konferencji prasowej można te wartości całkiem dobrze oszacować. Na stronie 73 raportu możemy przeczytać, że CD Projekt zawiązał rezerwy wysokości 194,5 mln PLN na poczet zwrotów gry, które będą miały miejsce do końca 2021 roku. W związku z różnym okresem rozliczeniowym poszczególnych dystrybutorów gry, dokładna liczba zwróconych egzemplarzy będzie znana dopiero pod koniec roku.

To co wiemy dzisiaj, to informacje, że w ramach kampanii Help Me Refund, CD Projekt zwrócił bezpośrednio graczom ponad 8,5 mln PLN, co po odliczeniu kosztów transakcyjnych przekłada się na około 30 000 egzemplarzy. Dodatkowo w 1. kwartale 2021 zwrócono ponad 40 mln PLN do dystrybutorów w ramach rozliczeń za 4. kwartał 2020, co oznacza, kolejne 180 000 sztuk. W sumie do końca 2020 roku gracze zwrócili zatem 210 000 egzemplarzy gry, co na tle sprzedaży 13,7 mln sztuk jest sporą wartością, ale z pewnością nie jest tragedią.

Spółka ma jednak nadal rezerwę w wysokości 145 mln PLN przeznaczoną na kolejne zwroty co przekłada się na kolejne 600 000 egzemplarzy gry. W sumie niemal 200 mln PLN zawiązanej rezerwy to niemal 17% zysku netto jaki osiągnięto w całym 2020 roku, więc bardzo istotna kwota. Około 250 mln PLN zostanie wydanych też na premie dla pracowników, ale blisko połowa tej kwoty trafi do członków zarządu.

Podsumowując, Cyberpunk 2077 bezsprzecznie okazał się dużym sukcesem. Owszem ma swoje problemy i pojawił się na rynku prawdopodobnie przynajmniej pół roku za wcześnie, ale spełnił pokładane w nim nadzieje. CD Projekt ma tej chwili dwie, rozpoznawalne na całym świecie marki, które będą mocno eksploatowane również w przyszłości. To dobry prognostyk i miejmy nadzieje, że zapowiedziane wcześniej zmiany w strategii, zaowocują jeszcze lepszymi grami, z których wszyscy będziemy mogli być dumni.