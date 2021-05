To jednak nie wszystko. Na rynku gier to nie urządzenie jest najważniejsze, a dostępne na nim gry. Wspominane już Nintendo Switch może znacznie odstawać wydajnościowo od PS5 i Xbox Series X/S, ale mimo wszystko nadal po 4 latach od premiery sprzedaje się rewelacyjnie. Duża w tym zasługa biblioteki gier jakie oferuje japońska firma. Apple nie ma takich tradycji, bazuje głównie na ofercie innych deweloperów. Co ciekawe podobno rozmawia teraz z Ubisoftem co ma zaowocować obecnością tytułów tej firmy na nowej platformie. Byłoby to z pewnością duże wydarzenie, a takie tytuły jak Assasin’s Creed czy The Division na przenośnej konsoli mogłyby przyciągnąć uwagę graczy.

To wszystko to jednak póki co tylko spekulacje. W przeszłości już wielokrotnie mówiło się o urządzeniach dla graczy jakie miałoby szykować Apple, ale ostatecznie żadne z nich nie ujrzało światła dziennego. Nie ulega jednak wątpliwości, że Apple musi rozwijać się w kolejnych branżach jeśli chce dalej rosnąć, a rynek gier wydaje się bardzo obiecujący.