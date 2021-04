Odświeżona wersja jednej z najlepszych odsłon serii, która pierwotnie trafiła na Wii w 2011 roku. Odświeżona wersja to remaster, a nie remake (jak to miało miejsce w przypadku The Legend of Zelda: Link’s Awakening) , więc spodziewajcie się przede wszystkim ostrzejszej, lepszej grafiki, ale jednak w stylu Wii niż nowości ze Switcha. Podobno grę idealnie dostosowano Switcha, co nie jest niestety łatwe biorąc pod uwagę jaki kontroler posiadało Wii. To jednak kapitalna opowieść i obstawiam, że w nowej wersji nic z tej magii nie uleci. Zagramy 12 lipca.

No More Heroes 3