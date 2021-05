Najgłupsze „gadżety” gamingowe. Kiedy myślałeś, że widziałeś już wszystko – wkraczają one!

Power Glove — rękawica-kontroler dla Nintendo Entertainment System

Dziwne kontrolery do gier nie są domeną XXI wieku. Już wcześniej twórcy rozmaitych sprzętów próbowali swoich sił w temacie, czego efektem były takie potworki jak Power Glove dla NESa. Debiutujący w roku 1989 kontroler ruchowy był… dyskusyjny. Wyglądał (ba, wciąż wygląda!) futurystycznie, ale niestety — korzystanie z niego było, jest i będzie katorgą. Najlepszą rzeczą jaka spotkała nas przy okazji tego gadżetu był… film The Wizard, który w dużej mierze był reklamą tego akcesorium ;-).

Maseczka ochronna z diodami RGB. Aby wszyscy wiedzieli, że lubimy gadżety

Razer najwyraźniej nie ma żadnych hamulców — i w gadżetach dla graczy nie ma sobie równych. Jeżeli myśleliście że ich słomka do napojów to już przesada, to… nie widzieliście jeszcze wszystkiego. Bo oprócz tego popularny producent zaserwował także maseczkę ochronną — w sam raz na czas pandemii. Zgodnie z oczekiwaniami: jest podbajerowana i nie zabrakło diod RGB.

MSI Liberator – pedał dla graczy. Taki, który nie jest w zestawie z kierownicą

Kontrolery do gier bywają różne. Jedne bardziej fantazyjne, inne mniej — ale MSI Liberator niewątpliwie należy do pierwszej z tych grup. Pedał ma pomóc graczom w rozmaitych gatunkach: RPG, FPS i gdzie tylko się da. Wiecie, jakby przycisków na myszce zabrakło, a klawiatura (opcjonalnie: pad) okazała się zbyt niewygodna do manewrów. Pedał MSI Liberator pozwoli zaprogramować nasze własne komendy i przyporządkować je także do prostych gestów, które można tam wykonać. Ponadto sprzęt, jak wszyscy oczekują od gamingowego akcesorium, się świeci i… no cóż, wygląda kuriozalnie.