Sprawdziliśmy, jak prezentuje się TOP10 polskiego Twitcha. Ciekawe, czy znacie tych twórców...

Top 10 polskich streamerów na Twitch

Wpisanie zapytania w Google zajmuje zaledwie kilka sekund. Mimo to, istnieje grupa ludzi, który wolą poświęcić ten czas na skonstruowanie wiadomości z ogólnym przekazem "nie znam, kim jest ten typ", gdy trafią na niezidentyfikowaną postać w jakieś internetowej dyskusji lub wymianie komentarzy. Ten artykuł powstał z myślą o tej pierwszej grupie i mam nadzieję, że prędzej czy później rozwieje ewentualne wątpliwości, wyświetlając się w Google. Jeśli kompletnie nie macie pojęcia o tym, co dzieje się na polskim Twitchu, którzy streamerzy biją się w formule MMA i jak zaczynały się ich kariery, ten artykuł może okazać się przydatny.

Nie łatwe to było zadanie. Mało twórców działających na Twitchu posiada swoje biogramy na Wikipedii, a przyznam szczerze, nie mam zbyt wiele wspólnego z ich światem. Niektórzy koncentrują się na graniu, inni robią kariery w MMA, tworzą muzykę lub specjalizują się w komentowaniu tego, co dzieje się w świecie celebrytów. Zrobiłem, co mogłem, żeby zebrać dla Was podstawowe informacje i ciekawostki o najpopularniejszych w Polsce streamerach. Jeśli znacie inne istotne fakty dotyczące tych postaci, sekcja komentarzy czeka na informacje, których absolutnie nie można przegapić 😂.

DISCLAIMER – Ranking opiera się na średniej liczbie widzów jednocześnie oglądających stream, liczbie obserwujących, liczbie wyświetleń oraz czasu transmisji w ciągu ostatnich 30 dni (licząc od 13.06.2023). Dane pochodzą z serwisu TwitchTracker.

MIEJSCE 10 – VYSOTZKY

Pierwszą dziesiątkę polskiego Twitcha w czerwcu 2023 roku zamyka Vysotzky. W swoim bio na platformie streamingowej pisze "20-letni gracz różnych gier competitive, aktualnie głównie ligi legend". Jak najbardziej zgadza się to z tym, co udało mi się zaobserwować na kanale. Na 26 ostatnich streamów aż 24 były poświęcone League of Legends. Zdarza mu się również prowadzić transmisje, na których rozmawia z widzami. Ostatnio gra też w Counter Strike'a oraz Fall Guys. Całkowita liczba wyświetleń jego transmisji to obecnie niemal 9 milionów. Obecnie ma on 358 tysięcy followersów.

MIEJSCE 9 – GRENDY

Warto było zająć się tym zestawieniem, żeby chociaż na chwilę wyjść z jaskini i dowiedzieć się, że w świecie gier online istnieje coś takiego jak "roleplay". Właśnie w tym specjalizuje się Grendy, członek ekipy High Roleplay, która spotyka się na swoim serwerze i odgrywa role różnych bohaterów w świecie Grand Theft Auto 5. Wygląda na to, że nie brakuje też chętnych na takie "spektakle". Grendy ma obecnie ponad 153 tysiące followersów.

MIEJSCE 8 – FRANIO

Moglibyście pomyśleć, że Twitch to głównie granie w gierki, ale już ósme miejsce w tym rankingu wyprowadzi Was z błędu. Znacząca większość transmisji Frania to po prostu luźne gadki do kamery. Kariera tego streamera wyszła już jednak poza Twitch. W 2022 roku twórca zawalczył na 15 edycji Fame MMA. Dużą popularność przyniosły mu również streamy z ukraińską streamerką Elizabeth "Lizą" Anoru. Rzekomy romans przyniósł popularność obojgu. Co ciekawe (albo i nie... 🤷‍♂️), ona również wystąpiła w Fame MMA.

MIEJSCE 7 – XMERGHANI

W końcu twórca, którego kojarzę! 🥹 Co prawda nie z Twitcha, ale ze świata muzyki. Merghani to wokalista, raper i youtuber. Współpracował z takimi artystami jak Beteo, Kronkel Dom, Kubi Producent czy Young Multi. Jeśli chodzi o Twitcha, statystyki wskazują na to, że niemal tak samo często gada po prostu do kamery (np. komentując filmy na Tiktoku), jak i gra w GTA V. Zdarza mu się również streamować rozgrywki z Counter Strike'a, Fortnite'a oraz Minecrafta.

MIEJSCE 6 – H2P_GUCIO

Gucio to kolejny twórca znany przede wszystkim z grania w gry na Twitchu (m.in. LoL, Valorant, Minecraft, Path of Exile). Pozwolę sobie sparafrazować jego bio, bo jako jeden z nielicznych top twórców na tej platformie pokusił się o jego napisanie (tym samym ułatwiając mi nieco pracę):

Od dziecka lubił grać w gry komputerowe w domowym zaciszu. Kilka lat temu ujawnił publicznie wspomniane domowe zacisze, odpalając pierwszy stream. Jest byłym zawodowym graczem w grze Heroes of the Storm, gdzie grał w drużynie ALTERNATE i przez pewien czas znajdował się na szczytach rankingów. Większość ludzi kojarzy go ze streamowaniem League of Legends i graniem w drużynie Team ROCK, gdzie spędził 3 miesiące w "gaming housie" wraz z Nzq i ArQuelem.

MIEJSCE 5 – EWROON

Ewroon, otwierający TOP5 polskiego Twitcha to gracz z prawdziwego zdarzenia. Kamil Lachowski, bo tak naprawdę się nazywa, jest jednym z najpopularniejszych polskich streamerów. W 2018 roku osiągnął 7. miejsce w turnieju Fortnite Summer Skirmish DUO. Triumfował też w polskiej Bitwie Streamerów 2, zdobywając tytuł zwycięzcy. Jego zaangażowanie w e-sport nie ogranicza się jedynie tylko do grania. W 2019 roku we współpracy z Epic Games zorganizował własną ligę e-sportową o nazwie "Ewron Royale" w grze Fortnite. Ponadto Ewron jest partnerem agencji gamingowej FantasyExpo. Jest full-time streamerem na platformie Twitch, gdzie regularnie dzieli się swoimi rozgrywkami z widzami. Jest też twórcą treści na serwisie YouTube oraz komentatorem e-sportowym. Najczęściej streamuje takie gry jak: GTA V, Fortnite, Minecraft oraz PUBG Battlegrounds.

MIEJSCE 4 – YOUNGMULTI

Czwarte miejsce to twórca, którego możecie kojarzyć ze świata muzyki. Zanim jednak został raperem, tworzył filmy z gier i publikował je na YouTube. Swojego czasu był jednym z najpopularniejszych youtuberów związanych z gamingiem. Od 2015 roku zaczął wydawać piosenki, które ukazywały się na jego kanale. Do tej pory wydał 4 płyty (w tym jedna, która pokryła się platyną i jedna, która pokryła się złotem). Odnoszę wrażenie, że na Twitchu specjalizuje się obecnie nie w grach, a w komentowaniu treści oglądanych w internecie.

MIEJSCE 3 – IZAKOOO

Izak, czyli Piotr Skowyrski, jest polskim komentatorem e-sportowym, youtuberem i streamerem. W przeszłości był zawodnikiem drużyn Team VEGA i iNET koxXx w grach Counter-Strike: Source i Counter-Strike: Global Offensive. Jest także właścicielem Izako Boars oraz portalu informacyjnego IzakTV. W 2013 roku zakończył karierę zawodowego gracza i skupił się na streamowaniu. Komentował wiele znaczących turniejów w Counter-Strike: Global Offensive, w tym Copenhagen Games 2014 i GeForce Cup 2017. W lutym 2022 roku podczas gali High League po raz pierwszy skomentował pojedynek polskiego e-sportowca Jarosława "Pashy" Jarząbkowskiego w formule MMA. Obecnie współtworzy projekt GOATS razem z Boxdelem, Wojtkiem Golą, Błońskim i Sylwestrem Wardęgą.

MIEJSCE 2 – AMADEUSZFERRARI

W porównaniu z wcześniej wymienionymi twórcami Amadeusz Ferrari rzadko pojawia się na Twitchu. Kiedy czas nadawania u konkurentów z TOP 10 waha się pomiędzy 64, a 101 godzinami, u niego to nieco ponad 11 godzin. Swoją popularność zawdzięcza kontrowersyjnym treściom, które wpisują się w uniwersum "dram" i "dymów" związanych z internetowymi celebrytami. Od 2018 roku walczy w Fame MMA.

MIEJSCE 1 – XAYOO_

Xayoo, czyli Marcin Majkut, znany również jako Zeju POG (jego pseudonim muzyczny) to polski streamer, raper i były zawodowy gracz e-sportowy w League of Legends. Jest założycielem grupy streamerów Xayoo Industries, która jest najpopularniejszą ekipą streamerską na polskim Twitchu. Do składu należą m.in. tacy twórcy jak: Japczan, Popo, Vysotzky, LukiSteve, MokrySuchar, Mlodziutki7, Matixoxo oraz Dejvid. Twórca nie ogranicza się tylko do platformy Twitch. W lutym 2017 roku założył kanał na YouTube, gdzie udostępnia shoty, czyli krótkie filmiki wycięte ze streamów. 14 sierpnia 2021 roku ustanowił rekordową liczbę widzów podczas transmisji na żywo na Twitchu dla indywidualnego użytkownika. Udało mu się przyciągnąć aż 193 tysiące widzów, czym pobił wynik Izaka. Xayoo (a jakże...) walczył również na galach Fame MMA.