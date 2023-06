Blackout nie pomógł - użytkownicy Reddita sięgają po treści dla dorosłych

Na początku czerwca Reddit wyzionął ducha – największe wątki popularnego formy zostały wyciszone w ramach protestu przeciwko zwiększeniu opłat za korzystanie z API platformy. Decyzja włodarzy Reddita oznaczałaby wykluczenie zewnętrznych aplikacji do obsługi serwisu, użytkowanych przez setki tysięcy osób. Bunt nie przyniósł jednak oczekiwanego rezultatu, dlatego pomysłowi redditowcy znaleźli nowy sposób, by zrobić właścicielom platformy na złość.

Cel dywersji? Ograniczyć dochód z reklam

Blackout Reddita wywołał spore poruszenie i odbił się w mediach głośnym echem. Wzięło w nim udział 3489 subredditów (subreddit = podforum Reddita), w tym 10 najpopularniejszych skupisk użytkowników, zrzeszonych pod r/gaming, r/aww, r/music, r/todayilearned i r/pics, a cała akcja z pierwotnych 48 godzin wydłużyła się o kolejne doby. Dziś jednak większość subredditów wróciła do normalnego funkcjonowania, ale kilka bastionów wciąż podejmuje akcje dywersyjne i to z iście ułańską fantazją.

Nagość i nieocenzurowane treści nie są na Reddicie niczym szokującym, ale kilka popularnych wątków ma w swych korzeniach wierną zasadę sprzeciwiania się takim treściom. Platforma mocno bazuje bowiem na dobrowolnej pracy moderatorów-wolontariuszy, którzy ustalają zasady treści publikowanych w subreddicie. Ci z r/interestingasfuck, r/TIHI r/mildlyinteresting i r/videos postanowili jednak wyprzeć się częściowo swoich zasad, by jeszcze raz dać do zrozumienia właścicielom serwisu, że społeczność Reddita stoi ramię w ramię z twórcami zewnętrznych aplikacji.

Moderatorzy wspomnianych subredditów zezwolili bowiem na publikowanie w wątkach treści NSFW (Not Safe For Work), czyli nagości i szeroko pojętych materiałów bez cenzury – oczywiście w granicach amerykańskiego prawa. Skąd taki pomysł? Cóż, Reddit żyje z reklam, a publikacje oznaczone jako NSFW nie podlegają monetyzacji. Oznacza to, że platforma nie zarabia na reklamach, nawet jeśli treści oznaczona jako Not Safe For Work w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z nagością.

Włodarze platformy zareagowali błyskawicznie. Dokonano czystki moderatorów zaangażowanych w akcję do tego stopnia, że niektórymi subredditami nikt się teraz nie opiekuje. Tim Rathschmidt – rzecznik Reddita – przekazał The Verge, że użytkownicy biorący udział w akcji zostali usunięci z powodu naruszenia kodeksu moderatorów platformy.

„To mała grupa, która jest bardzo zdenerwowana i nie można tego obejść. Jeśli zespół moderatorów jednogłośnie zdecyduje o zaprzestaniu moderowania, zaprosimy nowych, aktywnych moderatorów, aby te przestrzenie były otwarte i dostępne dla użytkowników” – Steve Huffman, CEO Reddita

Komunikat płynący z najwyższego szczebla jest więc jasny i klarowny – jeśli coś się nie podoba, to możecie się pakować, bo mamy już na wasze miejsce nową ekipę. W przyszłości zaś użytkownicy platformy będą mieli większy wpływ na zespoły moderatorów, dzięki głosowaniu i możliwości oceny ich pracy.

